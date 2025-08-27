افتتاح ۲۸ هزار و ۹۱۵ پروژه زیرساختی، عمرانی و رفاهی در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور در گزارشی اعلام کرد: هزاران طرح و پروژه زیرساختی، عمرانی، خدماتی و رفاهی در هفته دولت و همزمان با سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر، در سراسر کشور در حال افتتاح و بهرهبرداری است.
براساس این گزارش، این پروژهها نتیجه تلاش و همت مشترک استانداران، فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و مجموعه شوراها و دهیاریها بوده و با هدف ارتقای سطح خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و توسعه زیرساختهای کشور به سرانجام رسیده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی وزارت کشور، تعداد کل پروژههای آماده افتتاح در هفته دولت ۲۸ هزار و ۹۱۵ پروژه با مجموع اعتبار هزینهشده حدود ۷۴۵ همت است. در رتبهبندی استانها براساس تعداد پروژههای قابل افتتاح، استان البرز با ۵۲۴۶ پروژه در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن استانهای گلستان با ۱۶۹۵ پروژه، بوشهر با ۱۵۹۶ پروژه، خوزستان با ۱۳۰۵ پروژه و فارس با ۱۲۳۸ پروژه در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
رتبهبندی استانها براساس میزان اعتبار هزینهشده نیز نشان میدهد که استان آذربایجان شرقی با بیش از ۱.۵۴۵.۹۲۲.۷۲۹ میلیون ریال در صدر قرار دارد و پس از آن استانهای بوشهر با ۶۵۳,۵۶۲,۶۰۷ میلیون ریال، هرمزگان با ۶۳۳,۳۶۱,۸۱۲ میلیون ریال، یزد با ۶۱۰,۸۳۵,۰۰۵ میلیون ریال و مازندران با ۴۹۶,۶۷۳,۶۹۳ میلیون ریال در ردههای بعدی جای دارند.
گفتنی است تعداد پروژههای قابل افتتاح شهرداریهای کشور در هفته دولت ۴۱۶۰ پروژه با اعتبار حدود ۵۸ همت و پروژههای دهیاریها ۶۶۴۲ پروژه با اعتبار حدود ۶ همت اعلام شده است.
