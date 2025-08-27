کشوری: ۱۶۰۹ شکایت طی یک سال به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه ۵شهریور ماه) در نشست خبری گفت: همه باید دست به دست هم دهیم و برای پیشرفت و اعتلای کشور تلاش کنیم.

وی سپس به ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله این کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: از ۸ خرداد سال ۱۴۰۳ تا ۱۵ اردیبهشت، ۱۶۰۹ شکایت به کمیسیون واصل شده که دستگاه‌ها به ۶۵۷ پرونده پاسخ داده‌اند. همچنین تعداد جواب‌های واصله ۴۰۴۸ مورد و تعداد مکاتبات رسمی کمیسیون ۱۱ هزار و ۵۰ مورد بوده است.

کشوری با بیان اینکه در طول یک سال گذشته ۱۰ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت شده است، افزود: کمیسیون در این مدت ۱۳۱ جلسه برگزار کرده، ۶ مورد نظارت میدانی انجام داده و ۷۲۵ پرونده جاری در حال رسیدگی دارد.

اهم اقدامات و پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ضمن تشریح مهم‌ترین اقدامات این کمیسیون، گفت: پیگیری تهیه برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها به منظور کاهش تصادفات جاده‌ای، پیگیری اخذ مابه‌التفاوت پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از اعضای زنجیره تأمین و توزیع، پیگیری تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان و همچنین پیگیری افزایش کیفیت، غنی‌سازی و کاهش ضایعات آرد و نان کامل از جمله این اقدامات است.

وی ادامه داد: آسیب‌شناسی مدیریت بحران آب کشور، بررسی علل ناترازی برق و گاز و قصور دستگاه‌های متولی، و بررسی قراردادها و پیشرفت طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل نیز از دیگر اولویت‌های کمیسیون بوده است.

جمع‌آوری گازهای فلر و مشعل؛ جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی

کشوری با اشاره به سفر اعضای کمیسیون به استان خوزستان، گفت: طرح‌های فرآیندها و پیشرفت گازهای مشعل و فلر در این سفر پیگیری شد. جمع‌آوری گازهای فلر و مشعل می‌تواند برای کشور درآمدزایی مهمی داشته و از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری کند.

دیگر اقدامات کمیسیون

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به دیگر اقدامات کمیسیون، افزود: بررسی روند واگذاری برخی معادن و پیگیری احقاق حقوق مالکانه دولت، بررسی ساماندهی بانک‌های ناسالم در حوزه تسهیلات تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری و قرض‌الحسنه و ترک فعل‌های بانکی، پیگیری نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شامل کشنده‌ها، اتوبوس‌ها و واگن‌ها، بررسی موضوع پدیده فرونشست زمین و پیگیری اجرایی شدن قانون صدور چک و سامانه‌های مرتبط از جمله این موارد است.

کشوری همچنین گفت: پیگیری نظارت بر روند اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی سامانه نظام جامع حدنگار، بررسی اقدامات و تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول در یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی زراعی و بررسی آخرین وضعیت سامانه «ستاد» و نحوه پرداخت تسهیلات کلان در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

سفرهای نظارتی کمیسیون اصل ۹۰

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به سفرهای میدانی کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون سفر نظارتی به استان خوزستان داشتند تا وضعیت ناترازی انرژی، گازهای فلر را بررسی و از پروژه نیمه‌تمام مترو اهواز بازدید کنند. این پروژه به ویرانه‌ای شبیه لوکیشن فیلم‌های ترسناک تبدیل شده، در حالی که میلیاردها تومان از بیت‌المال در آن هزینه شده است.

وی در ادامه از سفر نظارتی کمیسیون به استان مازندران یاد کرد و افزود: پیگیری رفع تداخلات اراضی، مقابله با زمین‌خواری، چالش پسماند، بحران آب و انرژی و نیز بررسی ظرفیت این استان در حوزه پدافند غیرعامل انجام شده است. مازندران سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون مسافر است اما زیرساخت‌های آن متناسب با این جمعیت نیست.

گزارش‌های قرائت‌شده در صحن علنی

کشوری درباره مهم‌ترین گزارش‌های قرائت‌شده در صحن علنی گفت: گزارش‌هایی درباره عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، طرح نوسازی ناوگان باری جاده‌ای، اقدامات وزارت اقتصاد در انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ در سامانه کدال، عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در انتشار صحیح اطلاعات، رسیدگی به شکایات در خصوص تدوین سند جامع الگوی کشت و بررسی پرونده‌های زمین‌خواری در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ارائه شده است.

وی افزود: همچنین گزارش‌هایی درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها نیز در صحن علنی مجلس قرائت شده است.

کشوری با اشاره به حجم انبوه پرونده‌ها و محدودیت‌های ساختاری، خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ تلاش کرده با استفاده از نظارت میدانی، تهیه گزارش‌های تخصصی و پیگیری‌های مداوم، هم در صحن علنی و هم در دستگاه قضائی، مطالبات مردم را به طور جدی دنبال کند. در ماه‌های آینده نیز گزارش‌های مهمی در حوزه فرونشست زمین، انرژی و معادن در مجلس قرائت خواهد شد.

کشوری در ادامه با اشاره مشکلات حوزه انتخابیه خود، گفت: امروز بخش زیادی از ملی‌پوشان کشتی کشور اهل مازندران هستند و در حال حاضر چهار کشتی‌گیر مازندرانی در اردوی تیم ملی برای مسابقات جهانی حضور دارند که شانس قطعی کسب مدال را دارند. اما با وجود این ظرفیت عظیم، متأسفانه استان مازندران حتی یک سالن استاندارد کشتی ندارد.

وی افزود: سالن پنج هزار نفری که سال‌ها پیش کلنگ‌زنی شده، تنها در حد ستون‌ها باقی مانده و حتی بخشی از سقف آن نیز ریزش کرده است. این پروژه که تاکنون برآورد شده بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، هنوز تکمیل نشده و هیچ اقدام جدی برای به سرانجام رساندن آن صورت نگرفته است.

مشکلات کشاورزی و بازار برنج

کشوری درباره وضعیت کشاورزی استان تصریح کرد: برنج‌کاران مازندران با وجود سختی‌ها و تلاش‌های فراوان، محصول خود را به ثمر می‌رسانند اما به دلیل نبود سیاست‌گذاری درست و واردات بی‌رویه، دچار ضرر و زیان می‌شوند. قیمت تضمینی برنج برای کشاورزان ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان تعیین شده، اما همین محصول در بازار آزاد توسط دلالان تا ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. کشاورز باید با حسرت این فاصله قیمتی را تماشا کند، در حالی که نهاده‌های کشاورزی برای کشت دوم را با چند برابر قیمت تهیه می‌کند. این شرایط ناعادلانه به کاهش توان تولید و آسیب جدی به کشاورز داخلی منجر خواهد شد.

وی همچنین به مشکلات شالیکوبی‌ها اشاره کرد و افزود: اگر در فصل برداشت برنج، برق شالیکوبی‌ها برای چند ساعت قطع شود، محصول کشاورز از بین می‌رود و به نیم‌دانه تبدیل می‌شود. چنین خساراتی کشاورز را ناامید می‌کند. این مسئله نه تنها مشکل استان مازندران، بلکه موضوعی مهم در امنیت غذایی کل کشور است و باید در قانون بودجه به طور ملی برای آن تدبیر شود.

پروژه‌های نیمه‌تمام و کمبود زیرساخت‌های حیاتی

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به پروژه‌های ناتمام در استان گفت: یکی از نمونه‌های بارز پروژه‌های نیمه‌کاره، پروژه پل سفید در مسیر فیروزکوه–سوادکوه است که به گلوگاه ترافیکی تبدیل شده و سال‌هاست بدون تکمیل رها شده است. این وضعیت فشار سنگینی بر مردم و مسافران وارد می‌کند و ضروری است تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار گیرد، نه کلنگ‌زنی‌های پروژه‌های جدید.

کشوری در ادامه به کمبود مراکز درمانی مجهز در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: در بسیاری از شهرستان‌های حوزه انتخابیه حتی یک بیمارستان استاندارد وجود ندارد. اخیراً در پی واژگونی یک اتوبوس در جاده سوادکوه، به دلیل نبود بیمارستان مجهز در نزدیکی پل سفید، مصدومان مجبور شدند مسیر طولانی تا قائم‌شهر را طی کنند که متأسفانه بسیاری از آن‌ها در راه جان باختند. اگر در همان منطقه بیمارستان مجهزی بود، می‌شد جان این افراد را نجات داد.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در پایان اظهار کرد: مردم نجیب و صبور مازندران معمولاً بدون مطالبه‌گری مشکلات خود را تحمل می‌کنند، اما دولت باید توجه ویژه‌ای به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از کشاورزان، توسعه ورزش، و ایجاد زیرساخت‌های درمانی و جاده‌ای در این استان داشته باشد. چرا که مازندران علاوه بر مردم بومی، میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر در طول سال است و مشکلات زیرساختی آن نه تنها به مردم استان مربوط می‌شود، بلکه بر زندگی و سفر همه مسافران نیز تأثیرگذار است.