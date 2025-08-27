لاریجانی: حفظ تمکن اقتصادی مردم از ابزارهای اصلی حفظ انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور مقام معظم رهبری در نشستی با جمعی از وعاظ برجسته کشور، ضمن استماع دیدگاه‌ها به گفتگو و تبادل نظر با آنان پرداخت.

در این جلسه علی لاریجانی به بیان شرایط کشور در مرحله قطع آتش با دشمن پرداخت و مسئله همبستگی ملی را یک مسئله بسیار مهم برای بازدارندگی کشور برشمرد و بیان کرد: موضوع هم‌بستگی ملی به هیچ عنوان یک موضوع حاشیه‌ای نیست و رکن مهم و اساسی کشور است، به شکلی که یکی از شخصیت‌های برجسته دنیا به من در جلسه‌ای گفت که «در ماجرای جنگ ۱۲ روزه، دنیا هم‌بستگی ملی ایرانیان را دید».

علی لاریجانی با بیان این مسئله که حفظ هم‌بستگی ملی، امروز نیازمند مجاهدت است، علت اقداماتی که برخی برای برهم زدن یک‌دستگی میان مردم انجام می‌دهند را خطای محاسباتی دانست و افزود: برخی امروز فکر می‌کنند جنگ خاتمه یافته و می‌خواهند جامعه را از یک‌دستگی دربیاورند. اختلاف نظر در روش‌ها و راه‌حل‌ها امری طبیعی است، اما برجسته‌سازی اختلاف‌ها در مقطع قطع آتش با دشمن یک خطای راهبردی است.

علی لاریجانی حفظ تمکن اقتصادی مردم را از ابزارهای اصلی حفظ انسجام ملی دانست و بیان کرد: دولت محترم در جهت تأمین امنیت اقتصادی مردم، تلاش‌های جدی را سامان دادند.