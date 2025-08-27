  1. استانها
  2. خوزستان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

امضاء تفاهم‌نامه مشترک برچیده شدن ۶۸ مدرسه سنگی در مناطق محروم خوزستان

امضاء تفاهم‌نامه مشترک برچیده شدن ۶۸ مدرسه سنگی در مناطق محروم خوزستان

اهواز ـ تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان، اداره کل آموزش و پرورش استان و بسیج سازندگی سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) با حضور استاندار خوزستان منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این تفاهم‌نامه، عملیات احداث و جایگزینی مدارس به‌منظور برچیده شدن ۶۸ مدرسه سنگی در مناطق ایذه، باغملک، صیدون، دزپارت، الوار مسجدسلیمان، الوار اندیمشک، لالی، اندیکا، رامهرمز و هفتکل در دستور کار قرار گرفت.

استاندار خوزستان در این مراسم با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی در استان گفت: برچیدن مدارس سنگی و جایگزینی آن‌ها با فضاهای ایمن و استاندارد، گامی مهم برای تحقق عدالت در آموزش و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق محروم است.

این تفاهم‌نامه در راستای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و رفع محرومیت‌های زیرساختی در استان خوزستان به امضا رسید.

کد خبر 6572540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها