به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این تفاهمنامه، عملیات احداث و جایگزینی مدارس بهمنظور برچیده شدن ۶۸ مدرسه سنگی در مناطق ایذه، باغملک، صیدون، دزپارت، الوار مسجدسلیمان، الوار اندیمشک، لالی، اندیکا، رامهرمز و هفتکل در دستور کار قرار گرفت.
استاندار خوزستان در این مراسم با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی در استان گفت: برچیدن مدارس سنگی و جایگزینی آنها با فضاهای ایمن و استاندارد، گامی مهم برای تحقق عدالت در آموزش و فراهمکردن فرصتهای برابر برای دانشآموزان مناطق محروم است.
این تفاهمنامه در راستای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و رفع محرومیتهای زیرساختی در استان خوزستان به امضا رسید.
