«مرکز مطالعات توسعه» باید در خوزستان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر خوزستان که در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: باید نگاه ما به پژوهش تغییر پیدا کند؛ شاید سال‌ها نگاه تزئینی و دست چندم به این موضوع بوده و به معنای واقعی کلمه به پژوهش توجه چندانی نداشته‌ایم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه پژوهش نیازمند انسان‌های صبور است که با تأمل و حوصله پژوهش به اهداف نهایی خود برسد، گفت: گاهی یک اختراع و نوآوری ممکن است برای به نتیجه رسیدن سال‌ها زمان ببرد اما ما می‌خواهیم کارهایمان سریع به نتیجه برسد شاید به همین دلیل توجه به پژوهش کمتر بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه چند سالی است در جامعه ما پژوهش کم کم دارد جای خود را پیدا می‌کند که این مایع امیدواری است.

استاندار خوزستان ادامه داد: هیچ کشور توسعه یافته‌ای نیست که توسعه اش بر پایه پژوهش نباشد. پژوهش پیش نیاز توسعه است و باید به این مساله به خوبی پرداخته شود.

موالی زاده با تاکید بر اینکه سخن گفتن از توسعه، بدون پژوهش معنایی ندارد، تصریح کرد: یک پژوهشگر توسعه در عین حال یک‌کنشگر اجتماعی است و به موضوعات اجتماعی گره می‌خورد زیرا با پژوهش‌های خود به حل و رفع مشکلات جامعه کمک می‌کند اما مسیر راهش نیازمند صبر می‌باشد.

وی با بیان اینکه باید بر اساس علم و خردورزی حرکت کنیم، افزود: اگر فضای خوزستان را به سمت استدلال گرایی، خرد ورزی و منطق علمی سوق دهیم تا بر مناسبات اجتماعی و بخش‌های مختلف با یکدیگر حاکم شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

استاندار خوزستان تاکید کرد: دغدغه هر نیروی دلسوز خوزستانی باید توسعه استان باشد زیرا خوزستان استحقاق در تراز بالای توسعه قرار گرفتن را دارد.

خوزستان دروازده ورود توسعه به کشور است

موالی زاده گفت: خوزستان دروازه ورود توسعه به کشور بوده است، از این استان مفاهیم توسعه در کشور گسترش پیدا کرده و اگر خوزستان در چنین وضعیتی باشد زیبنده نیست. به گفته وی، خوزستان نسبت به تمام کشور اولی به این است که در تراز بالا و فرازمندی قرار گیرد و اینجا نقش پژوهشگران توسعه بسیار مؤثر خواهد بود.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه باید فرهنگ پژوهش را در جامعه ترویج دهیم، ادامه داد: بسیاری از پروژه‌ها را می‌نگریم مشاهده می‌شود پژوهش نشده و به جای داشتن آورده، مضراتی داشته است.

موالی زاده اظهار کرد: باید در خوزستان مرکز مطالعات توسعه ایجاد کنیم زیرا استان نیازمند چنینی مرکزی است. نباید به داشتن ساختمان و تابلو بسنده کرد بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که پژوهشگران توسعه در بخش‌های مختلف این مرکز فعالیت کنند.

وی تاکید کرد: مشکلات زیست محیطی، الگوی کشت و … حتماً راه حل دارند که باید مورد پژوهش قرار گیرند.

استاندار خوزستان گفت: استان نیازمند توسعه متوازن و پایدار در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری و دیگر موضوعات است؛ نسبت خوزستان به ایران همانند شانگهای به چین است که اگر از کشور جدا شود توسعه کشور دچار می‌شود به همین دلیل می‌گوئیم خوزستان قلب تپنده کشور است که خود باید شرایط مناسبی داشته باشد، این کار اندیشمندان و پژوهشگران است که باید در بخش سخت افزاری و نرم افزاری فعالیت کنند.

موالی زاده بیان کرد: ما خوزستانی‌ها باید بیش از هر فرد دیگری به هم کمک کنیم، دست به ست هم دهیم و استان را بسازیم که نقش پژوهشگران در این میان یک نقش کلیدی است.

وی تاکید کرد: فرهنگ پژوهش را در دانشگاه، مدارس و ارتباطات اجتماعی باید تقویت کرد که در این شرایط استان رشد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم پس از سه سال وقفه، از پژوهشگران برتر استان تجلیل به عمل آمد.