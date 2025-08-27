به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور ظهر امروز چهارشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه برچیده شدن ۶۸ مدرسه سنگی که در استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به پروژههای محرومیتزدایی در استان گفت: یک بخش آبرسانی در سطح استان در حال اجراست که آبرسانی روستایی بوده و همکاران ما مشغول کار برای آبرسانی به ۶۸۰ روستا هستند.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به تدبیر رئیسجمهور برای حذف مدارس سنگی، کانکسی و کپری گفت: ما در مرکز سازمان بسیج و مجموعه بسیج سازنده اعلام آمادگی کردیم تا هر کمکی که از سوی گروههای جهادی یا سازندگی برمیآید، انجام دهیم.
سردار شاهوارپور خاطرنشان کرد: متأسفانه استان ما یکی از استانهای پرحجم در بحث مدارس سنگی و کپری است و تعداد بالایی مدرسه در این حوزه دارد.
وی بیان کرد: در این جلسه تفاهمی بین نوسازی استان و استانداری امضا میشود تا این حرکت با شتاب بیشتری ادامه یابد و انشاالله مدارس کپری و سنگی برچیده شوند.
