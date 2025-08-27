به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، آئین بهرهبرداری از یک هزار واحد نوسازی و مقاوم سازی شده مسکن روستایی در آذربایجان غربی برگزار شد.
این واحدها با صرف هزینهای بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و مشارکت مردمی و با سیاست گذاری و نظارت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به بهرهبرداری رسیدند.
در این مراسم، حسینزاده با تأکید بر ضرورت حل مشکلات روستاها، ساماندهی طرحهای هادی و بهرهگیری از انرژیهای نوین و خورشیدی، اعلام کرد: دولت چهاردهم تمام توان خود را برای محرومیتزدایی و آبادانی روستاها به کار خواهد گرفت.
