  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

بهره‌برداری از ۱۰۰۰ واحد مسکن روستایی در آذربایجان‌غربی

بهره‌برداری از ۱۰۰۰ واحد مسکن روستایی در آذربایجان‌غربی

ارومیه- آیین بهره‌برداری از یک هزار واحد نوسازی و مقاوم سازی شده مسکن روستایی در آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، آئین بهره‌برداری از یک هزار واحد نوسازی و مقاوم سازی شده مسکن روستایی در آذربایجان غربی برگزار شد.

این واحدها با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و مشارکت مردمی و با سیاست گذاری و نظارت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به بهره‌برداری رسیدند.

در این مراسم، حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت حل مشکلات روستاها، ساماندهی طرح‌های هادی و بهره‌گیری از انرژی‌های نوین و خورشیدی، اعلام کرد: دولت چهاردهم تمام توان خود را برای محرومیت‌زدایی و آبادانی روستاها به کار خواهد گرفت.

کد خبر 6572602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها