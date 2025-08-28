نماینده کنگره آمریکا: نتانیاهو عامل گرسنگی کودکان غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «دیلیا رامیرز» نماینده دموکرات کنگره آمریکا با انتقاد از سیاستهای رژیم صهیونیستی در قبال نوار غزه، تأکید کرد که محاصره نظامی تحمیلشده از سوی بنیامین نتانیاهو بر این منطقه موجب گرسنگی کودکان فلسطینی شده است.
وی با بیان اینکه این وضعیت «یک کابوس غیرانسانی» است، خواستار پایان فوری آن شد.
اعتراض این نماینده کنگره آمریکا پس از آن بیان میشود که براساس تازهترین نظرسنجی یک دانشگاه آمریکایی، ۶۰ درصد از رأیدهندگان آمریکایی با ارسال کمکهای نظامی بیشتر به رژیم صهیونیستی مخالف هستند.
بر اساس این نظرسنجی همچنین، ۵۰ درصد از رأیدهندگان آمریکایی بر این باورند که رژیم صهیونیستی در نوار غزه دست به «نسلکشی» زده است.
گفتنی است، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) تاکنون جنگی خونین علیه نوار غزه به راه انداخته که به گفته منابع فلسطینی تاکنون ۶۲ هزار و ۸۹۵ شهید، ۱۵۸ هزار و ۹۲۷ مجروح، بیش از ۹ هزار مفقود و صدها هزار آواره برجای گذاشته است.
همچنین در نتیجه محاصره و قحطی تحمیلی صهیونیستها بر این مردم بیدفاع تاکنون ۳۱۳ فلسطینی از جمله ۱۱۹ کودک شهید شدند.
