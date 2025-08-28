  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

بحرین برای رژیم صهیونیستی آرزوی موفقیت کرد!

بحرین برای رژیم صهیونیستی آرزوی موفقیت کرد!

در بحبوحه قتل عام ساکنان نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی بحرین استوارنامه سفیر جدید تل آویو را تحویل گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، در حالی که بعد از قتل عام بیش از ۶۲ هزار فلسطینی در نوار غزه به دست رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات نظامی علیه این باریکه، قحطی و گرسنگی جان ساکنان آن را می‌گیرد کشور بحرین پذیرای سفیر جدید تل آویو بوده است.

عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین استوارنامه شموئیل ریوال سفیر جدید رژیم صهیونیستی را تحویل گرفت.

وی در این دیدار برای سفیر جدید رژیم صهیونیستی آرزوی موفقیت و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای تحقق صلح و امنیت در منطقه تاکید کرد!

این در حالی است که چند روز قبل برزیل با انتصاب سفیر جدید رژیم صهیونیستی در برازیلیا مخالفت کرده بود.

کد خبر 6573091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها