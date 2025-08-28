بحرین برای رژیم صهیونیستی آرزوی موفقیت کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، در حالی که بعد از قتل عام بیش از ۶۲ هزار فلسطینی در نوار غزه به دست رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات نظامی علیه این باریکه، قحطی و گرسنگی جان ساکنان آن را می‌گیرد کشور بحرین پذیرای سفیر جدید تل آویو بوده است.

عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین استوارنامه شموئیل ریوال سفیر جدید رژیم صهیونیستی را تحویل گرفت.

وی در این دیدار برای سفیر جدید رژیم صهیونیستی آرزوی موفقیت و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای تحقق صلح و امنیت در منطقه تاکید کرد!

این در حالی است که چند روز قبل برزیل با انتصاب سفیر جدید رژیم صهیونیستی در برازیلیا مخالفت کرده بود.