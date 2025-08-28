اردوغان: عاملان کشتار فلسطینیان به زودی حساب پس خواهند داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آناتولی»، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تأکید کرد کسانی که روزانه فلسطینیان بی‌دفاع را مقابل دوربین‌ها به قتل می‌رسانند، دیر یا زود حساب پس خواهند داد.

وی این سخنان را چهارشنبه شب در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان ژاندارمری و نیروهای گارد ساحلی در آنکارا بیان کرده است.

اردوغان تصریح کرد: ظلم‌هایی که غزه شاهد آن است و صحنه‌ی شهادت کودکان معصوم و گرسنه، قلب هر انسان با وجدانی را به درد می‌آورد.

وی افزود: قاتلان برادران فلسطینی ما که با گلوله و بمب و به صورت روزانه مقابل دوربین‌ها هدف قرار می‌گیرند، بی‌شک دیر یا زود حساب پس خواهند داد.

اردوغان با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی افزود: قاتلان صهیونیستی و اصرار آن‌ها بر تداوم کشتار که با قلدری صورت می‌گیرد، خشم همه ما را برانگیخته است.

رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین ابراز تأسف و ناراحتی کرد که ملت مظلومی در برابر آنچه جهان متمدّن نامیده می‌شود، قتل عام می‌شود.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) تاکنون جنگی خونین علیه نوار غزه به راه انداخته که به گفته منابع فلسطینی تاکنون ۶۲ هزار و ۸۹۵ شهید، ۱۵۸ هزار و ۹۲۷ مجروح، بیش از ۹ هزار مفقود و صدها هزار آواره برجای گذاشته است.

همچنین در نتیجه محاصره و قحطی تحمیلی صهیونیست‌ها بر این مردم بی‌دفاع تاکنون ۳۱۳ فلسطینی از جمله ۱۱۹ کودک شهید شدند.