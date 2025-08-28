مجلس تمام قد کنار دولت ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن موسوی زاده چهارشنبه شب در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نمایشگاه شور و نشاط صنعتگران و مردم را دیدم و اعتقاد بنده بر این است که این نمایشگاه‌ها باید پیوسته، در خوزستان فصلی و البته موضوعی برگزار شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز شاهد برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته دولت هستیم و در اینکه در استان خوزستان مجموعه‌های فعال خیلی خوبی هستند امیدوار شدیم.

وی عنوان کرد: مطالبه بنده به عنوان نماینده مردم از همه مجموعه‌ها این است که همپوشانی داشته باشند، همدیگر را حمایت کنند و از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند؛ اجازه ندهیم تولیدکننده‌ها با صنعتگران دچار ناراحتی و یا سرخورده شوند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر برخی از آنها گله مند هستند که باید اسم و یا خط تهرانی داشته باشند تا پذیرفته شوند که این بزرگترین ظلم به مجموعه‌های صنعتی است لذا همه باید در معقوله همپوشانی کمک کنیم.

موسوی زاده بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس تمام قد خدمت این مجموعه هستیم، از صنایع بزرگ مثل نفت و امثالهم انتظار داریم که صنعتگران را دریابند و از تولیدات آنها استفاده کنند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات پس از شهادت آیت‌الله رئیسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گفت: دولت که آمد بهترین رأی را مجلسی‌ها به این دولت دادند، بالاترین رأی اعتماد را به تمام کابینه دادند و حمایت کردند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حمایت از شخص رئیس جمهور و دولت، مجلس نیز تمام قد کنار دولت است البته این به معنای آن نیست که ما از ظرفیت نظارتی خود غافل باشیم بلکه نظارت و تذکرات را داریم، حق سوال و استیضاح برای ما محفوظ است اما برای حفظ روحیه انسجام و انجام کار در کشور، باید حمایت کنیم.

به گفته موسوی زاده، بهترین انسجام را در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم که دشمن دنبال چه بود اما ملت ما چگونه نقشه‌های آن را رو ناکام گذاشت.