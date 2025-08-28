  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

راه‌اندازی بورس عناب در خراسان جنوبی در دستور کار است

بیرجند- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: ایجاد بورس عناب به عنوان یکی از برنامه‌های در دستور کار بوده که برای حفظ جایگاه واقعی عناب ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح پنج شنبه در جمع رسانه‌ها از برگزاری جشنواره استانی عناب در شهریورماه امسال در بیرجند خبر داد و افزود: خراسان جنوبی قطب تولید عناب کشور است و برگزاری این جشنواره، فرصتی برای معرفی این محصول به سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنایع غذایی و کشاورزی خواهد بود.

وی جلوگیری از خام‌فروشی عناب را اولویت جدی استان عنوان کرد و افزود: خام‌فروشی به معنای از دست دادن ارزش افزوده واقعی این محصول بوده و هدف ما حرکت به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای عناب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: جشنواره امسال بستری برای معرفی طرح‌های نوآورانه، فرآورده‌های متنوع و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران است.

اسفندیاری با دعوت از پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این جشنواره، اظهار داشت: ایجاد بورس عناب به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های در دستور کار بوده که برای رساندن این محصول استراتژیک به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان و کشور ضروری است.

وی با تقدیر از نقش رسانه‌ها در تبیین دستاوردها و بیان مشکلات بخش کشاورزی، گفت: رسانه‌ها پل ارتباطی ما با مردم هستند و می‌توانند ضمن بازتاب اقدامات مثبت، در رفع ضعف‌ها به ما کمک کنند.

