به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح پنج شنبه در جمع رسانه‌ها از برگزاری جشنواره استانی عناب در شهریورماه امسال در بیرجند خبر داد و افزود: خراسان جنوبی قطب تولید عناب کشور است و برگزاری این جشنواره، فرصتی برای معرفی این محصول به سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنایع غذایی و کشاورزی خواهد بود.

وی جلوگیری از خام‌فروشی عناب را اولویت جدی استان عنوان کرد و افزود: خام‌فروشی به معنای از دست دادن ارزش افزوده واقعی این محصول بوده و هدف ما حرکت به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای عناب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: جشنواره امسال بستری برای معرفی طرح‌های نوآورانه، فرآورده‌های متنوع و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران است.

اسفندیاری با دعوت از پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این جشنواره، اظهار داشت: ایجاد بورس عناب به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های در دستور کار بوده که برای رساندن این محصول استراتژیک به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان و کشور ضروری است.

وی با تقدیر از نقش رسانه‌ها در تبیین دستاوردها و بیان مشکلات بخش کشاورزی، گفت: رسانه‌ها پل ارتباطی ما با مردم هستند و می‌توانند ضمن بازتاب اقدامات مثبت، در رفع ضعف‌ها به ما کمک کنند.