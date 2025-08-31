رونق کشاورزی «گزیک» با تزریق ۴.۵ میلیارد تومان پروژه آبیاری کم فشار

علی جاویدی در گفت و گو با مهر با اشاره به پروژه‌های هفته دولت در بخش کشاورزی بیان کرد: پروژه آبیاری کم‌فشار قنات فنی گزیک درمیان با سطح زیر کشت ۱۱۲ هکتار از جمله طرح‌های مهم بوده که با اعتبار بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: از این میزان اعتبار، مبلغ دو میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان نیز از طریق مشارکت بهره‌برداران به صورت خودیاری تأمین شده است.

جاویدی با بیان اینکه این پروژه که هم‌اکنون به مرحله اجرا درآمده، موجب بهره‌مندی مستقیم ۲۰۰ خانوار از مزایای آن شده است، گفت: از جمله دستاوردهای این طرح می‌توان به تسهیل در آبیاری، افزایش سرعت انتقال آب، کاهش هدررفت آب، کاهش نیاز به نیروی انسانی، امکان آبیاری اراضی ناهموار و پرشیب و همچنین جلوگیری از توسعه و پخش علف‌های هرز در سطح مزارع اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان با تأکید بر مزایای سیستم‌های آبیاری کم‌فشار، بیان کرد: این سیستم‌ها به دلیل سهولت و سرعت در اجرا، افزایش راندمان آبیاری و قابلیت اجرای آسان‌تر، به عنوان مناسب‌ترین گزینه برای افزایش راندمان در کمترین زمان محسوب می‌شوند.