به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: حوالی ساعت ۰۸:۳۰ صبح چهارشنبه یک فقره تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید بابایی مسیر غرب به شرق نرسیده به پل استخر به وقوع پیوست.

به گفته وی بر اساس گزارش کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پس از حضور در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری سمند به علت عدم رعایت حق تقدم از مسیر فرعی وارد مسیر اصلی شده که در همین حین با یک دستگاه دوچرخه که در مسیر اصلی در حال تردد بوده برخورد می‌کند.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: متأسفانه در اثر این حادثه راکب دوچرخه سوار که نوجوانی ۱۶ ساله بوده به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ یادآور شد: رانندگان موظف‌اند هنگام ورود از مسیر فرعی به مسیر اصلی، با دقت کامل و رعایت قوانین حق تقدم، به ویژه در ساعات پرتردد از بروز چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند. بی‌توجهی به این اصل ساده، می‌تواند به فجایع جبران‌ناپذیری منجر شود.

وی همچنین افزود: دوچرخه‌سواران، به‌ویژه نوجوانان، باید از مسیرهای مجاز عبور و مرور استفاده کنند و در صورت تردد در بزرگراه‌ها یا مسیرهای پرتردد، حتماً از تجهیزات ایمنی مانند کلاه ایمنی، لباس‌های شب‌نما و چراغ هشدار استفاده کنند. آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی و رعایت آن‌ها، نه‌تنها جان خودشان بلکه جان دیگران را نیز حفظ می‌کند.