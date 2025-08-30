به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: حوالی ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته تصادف زنجیره‌ای میان ۶ وسیله نقلیه در محدوده خیابان دولت آباد، خیابان حق گویان نبش خیابان سی و سوم به وقوع پیوست.

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های اولیه در این سانحه، یک دستگاه خودروی سواری پراید به علت عدم رعایت حق تقدم با خودروهای سواری کوئیک، رانا و سواری X33 برخورد کرد و در ادامه سواری کوئیک نیز به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه سواری پراید و یک دستگاه ایسوز برخورد ثانویه داشته است.

سرهنگ کشیر با ابراز خوشحالی از عدم وقوع خسارت جانی در این سانحه، تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، اما خسارات مالی قابل توجهی به خودروها وارد شد.

سرهنگ کشیر گفت: تصادفات زنجیره‌ای معمولاً نتیجه‌ی یک اشتباه کوچک اما مشترک میان چند راننده است. بی‌توجهی به فاصله طولی، سرعت غیرمجاز، یا عدم تمرکز این خطر را چند برابر می‌کند. از رانندگان می‌خواهیم همیشه فاصله‌ی ایمن با خودروی جلویی را رعایت کنند، سرعت خود را با شرایط مسیر تطبیق دهند و با تمرکز کامل رانندگی کنند. یک لحظه غفلت می‌تواند زنجیره‌ای از خسارت و پشیمانی به‌جا بگذارد.

وی همچنین افزود: رعایت حق تقدم و حفظ سرعت مطمئنه از اصول اولیه رانندگی ایمن است. بی‌توجهی به این موارد می‌تواند جان و مال شهروندان را به خطر بیندازد. از رانندگان محترم تقاضا داریم در معابر شهری با دقت و مسئولیت بیشتری رانندگی کنند.