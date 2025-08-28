توجه نکردن به نیروی انسانی آموزش دیده در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده چهارشنبه شب در نشست توسعه استان خوزستان، راهکارها و فرصت‌ها، که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان برگزار شد، بیان کرد: در نگاه و رویکرد مباحث توسعه در دو دهه اخیر تغییراتی ایجاد شده و به لحاظ تئوریک این مسائل در دنیا اتفاق افتاده اما برنامه‌های توسعه ما مبتنی بر برنامه‌های است که از گذشته دور بوده، لذا اتفاق و تغییر رویکرد در امر توسعه اتفاق نیفتاده است.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اقدامات و کارهایی در خصوص پیشرفت و توسعه کشور اتفاق افتاده و نمودهای آن را می‌بینیم اما در آنچه توسعه پایدار نام برده می‌شود نقص رویکردی داشتیم.

به گفته وی، بخشی از گرفتاری‌های ما در بحث توسعه ناشی از این رویکرد است که بیش از اینکه توجه به منابع و ثروت‌های مادی باشد نیاز توجه به انسان است.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: وقتی می‌خواهیم راجع به خوزستان سخن بگوییم از آب، گاز و تولید ملی سخن می‌گوئیم که در دل این گفته‌ها اتفاقی نمی‌افتد، بیشتر به منابع می‌پردازیم که البته مهم هستند اما نیروی انسانی مستعد و آموزش دیده که در خوزستان وجود دارد کمتر توجه و نگاه می‌شود که یکی از دلایل مهم عدم توازن در توسعه همین مسأله است.

به گفته حسین زاده، اگر به نیروی انسانی توجه و اعتماد کرده، مسؤلیت دهیم و مسؤلیت بخواهیم، مباحث توسعه امروز خصوصاً در حوزه فناوری جدید رخ می‌دهد.

وی بیان کرد: در کشور ما و خوزستان، اتفاقات خوبی رخ داده که شاید در منطقه بی نظیر باشد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در دانشگاه‌های ما قریب به چهار میلیون نفر مشغول به تحصیل هستند، اظهار کرد: در خصوص توسعه آموزش و عدم توجه به مقوله انسانی، گرفتاری‌هایی به وجود آورده و توسعه پایدار و همه جانبه را دچار مشکل کرده است.

حسین زاده افزود: توسعه‌ای که به عدالت اجتماعی و اقتصادی منجر نشود برای جامعه پیامد منفی ایجاد می‌کند لذا باید از رویکردهای مکانیکی مبتنی بر شاخص‌های کمی و مادی فاصله بگیریم و همه جانبه نگاه کنیم. همچنین رویکردهایی که مبتنی بر تجربه بشری است و دیگر کشورها استفاده و تجربه کرده‌اند به کار بگیریم.