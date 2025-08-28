به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدینی نعمانی پیش از ظهرپنجشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۵۰ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

وی بیان کرد: این طرح‌ها شامل بهره‌برداری از کارخانه آب معدنی ساری‌باوا، واحدهای ذخیره‌سازی مواد غذایی، تولید بستنی، بسته‌بندی عسل و مربا، بسته‌بندی بذر، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، طرح توانمندسازی بانوان، پروژه‌های اشتغال‌زایی مددجویان و نیز طرح‌های انرژی خورشیدی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

وی افزود: کلنگ‌زنی پارک جنگلی شهر سنته، پارک مسافر، بهره‌برداری از بلوار ۳۰ متری ورودی سنته، سیلوی ۲۰ هزار تنی گلتپه، راهدارخانه، پروژه‌های برق و گازرسانی، واحدهای مسکن محرومان، مرکز مشاوره بخش خصوصی داوین، پارک‌های محله‌ای مویدی و خبرنگار، پاسگاه محیط‌بانی و مرکز همودیالیزی بخش خصوصی از دیگر پروژه‌های این هفته محسوب می‌شود.

نعمانی با اشاره به برنامه‌های جنبی هفته دولت در سقز تصریح کرد: دیدار با خانواده‌های شهدا، برگزاری میز خدمت و دیدار مردمی، یادواره شهدای زن، مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور، رزمایش نذر خون و اجرای نمایش‌های فرهنگی و آئین بزرگداشت روز کارمند از جمله برنامه‌های جانبی در شهرستان است.

سرپرست فرمانداری سقز در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید داخلی دنبال می‌شود و نقش مهمی در رشد اقتصادی منطقه خواهد داشت.