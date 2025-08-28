به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی اجرای طرح مبارزه با سارقان خودرو و امنیت محله محور، مأموران گشت کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر راننده یک دستگاه پراید را در حال زاغ زنی خودروهای پارک شده مشاهده و جهت انجام بررسی‌های بیشتر اقدام کردند.

سرهنگ مهرعلیان در ادامه افزود: راننده خودور بعد از متوجه شدن حضور مأموران به سرعت از محل متواری شد که طی یک تعقیب و گریز کوتاه پلیسی و با استفاده از قانون به کارگیری سلاح، عوامل انتظامی موفق به متوقف کردن خودرو شدند و سرانجام درایت مأموران باعث زمین گیری و دستگیری متهم باتجربه و سابقه دار شد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم بعد از انتقال به کلانتری به چندین فقره سرقت خودرو اعتراف نمود و بررسی‌ها نشان داد که خودرو متهم دارای سابقه سرقت و خود متهم نیز دارای سوابق متعدد کیفری است و در همین راستا سارق به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مقامات قضائی شد.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت خاطر نشان کرد: تا کنون ۱۰ نفر از شکات این سارق شناسایی شده و شناسایی شکات دیگر نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ حسین مهرعلیان به شهروندان توصیه کرد : حتماً خودروهای خود مجهز به قفل فرمان و پدال و GPS کنند که در صورت وقوع حادثه‌ای توانایی ردیابی آن را داشته باشند.