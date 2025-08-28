به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ به گفته کشتکار رجبی، بانک مسکن در حوزه بهرهوری یکی از پیشگامان میان بانکهای دولتی بوده و با استقرار چرخه مدیریت بهرهوری، موفق به کسب امتیاز عالی و جایگاه برتر در ارزیابی سازمان ملی بهرهوری ایران شده است.
وی افزود: همچنین در آخرین نتایج اجرای ماده ۸۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد منتشر میشود، بانک مسکن در سطح خوب ارزیابی عملکرد بانکهای دولتی قرار گرفته است.
معاون طرح و برنامه بانک مسکن افزود: سند برنامه اصلاح نظام اداری بانک نیز در محورهای کلان شامل اصلاح ساختار و معماری دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، بهبود مدیریت عملکرد و ارتقای بهرهوری تدوین و اهداف استانی آن نیز ابلاغ شده است.
تغییرات مهم حساب پسانداز مسکن جوانان
کشتکار رجبی به تحولات جدید حساب صندوق پسانداز مسکن جوانان اشاره کرد و گفت: ضمن افزایش سقف تسهیلات از محل این حساب، تغییراتی در جهت تسهیل در دریافت تسهیلات اعمال شده است. این تغییرات شامل کاهش مدت انتظار دریافت تسهیلات از ۵ سال به ۳ سال، کاهش حداقل مبلغ افتتاح حساب از ۱۰ میلیون ریال به یک میلیون ریال، حذف شرط سابقه دریافت تسهیلات از سایر حسابهای صندوق، امکان استفاده از امتیاز دو فقره تسهیلات برای اعضای خانواده (زوجین، والدین و فرزندان، خواهر و برادر و …) بر روی یک پلاک و حذف محدودیت قدمت ساختمان در پرداخت تسهیلات خرید مسکن است.
افزایش سقف تسهیلات و طرحهای پربازده بانک مسکن
معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور طرح و برنامه با اشاره به اقدامات دیگر بانک طی یک سال اخیر گفت: سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم در تهران از ۴۰۰۰ به ۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و در مراکز استانها و سایر شهرها نیز به تناسب مبلغ رشد ۲۵ درصدی داشته است.
وی افزود: سپردههای سرمایهگذاری ممتاز به دلیل پرداخت سود به همراه تخصیص امتیاز اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، جذابیت بالایی برای مشتریان دارند و هماکنون بیش از ۵۵ درصد منابع بانک از این محل جذب شده است.
عضو هیئت عامل بانک گفت: در میان محصولات بانکی، طرح «نور» با نرخ سود ۱۸ درصد و ضریب تخصیص اوراق ۴۰ درصد، پربازدهترین محصول بانک است که تاکنون ۱۷ درصد منابع حاصل از سپرده ممتاز و ۱۰ درصد از کل منابع بانک را به خود اختصاص داده است.
کشتکار رجبی همچنین از طرحهای «ثمر» و «توان» یاد کرد و گفت: در طرح «ثمر»، اشخاص حقیقی میتوانند تا ۳ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی تا ۷.۵ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد صفر و ۴ درصد دریافت کنند.
وی ادامه داد: در طرح «توان»، تسهیلات مرابحه برای بخش مسکن و سایر نیازها پیشبینی شده که سقف آن برای اشخاص حقیقی ۵ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی ۲۰ میلیارد ریال است. نرخ سود این تسهیلات بر اساس شرایط مشتری در دو سطح ۱۵و ۲۳ درصد تعیین میشود.
کشتکار رجبی افزود: طرح تسهیلاتی «سپید» نیز در راستای رفع نیازهای مالی مشتریان حقوقی بانک با نرخ سود ۹ درصد طراحی و به شبکه ابلاغ شده است.
طرحهای جدید در آستانه رونمایی
معاون طرح و برنامه بانک مسکن از دو طرح تازه در دست کسب مجوز از بانک مرکزی خبر داد و گفت: طرح «کاشانه» در حوزه تسهیلات خرید مسکن با کارکردی مشابه حسابهای صندوق پسانداز مسکن قدیمی بانک و طرح «یارا» ویژه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران کمدرآمد طراحی و به بانک مرکزی ارائه شده است.
او تأکید کرد: در صورت اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، این طرحها میتوانند گام مهمی در حمایت از متقاضیان خرید و اجاره مسکن باشند.
کشتکار رجبی در پایان گفت: بانک مسکن با رویکرد نوآورانه در طراحی محصولات و توجه به نیاز واقعی اقشار مختلف، مسیر روشنی برای ارتقای دسترسی مردم به تأمین مالی مسکن ترسیم کرده است و در تحقق مأموریت خانهدار کردن ایرانیان همچنان گامهای مؤثر برمیدارد.
