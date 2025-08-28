پایگاه سلامت شهید فرهی برازجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از هفته دولت، پایگاه سلامت شهید فرهی برازجان، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مسئولین استانی و شهرستانی صبح پنجشنبه افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این پروژه بااعتباری بالغبر ۶۰ میلیارد ریال و در مساحتی حدود ۱۵۹ مترمربع احداثشده است.
پایگاه سلامت شهید فرهی برازجان بهعنوان یکی از مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشتی اولیه در منطقه، امکان دسترسی به خدمات سلامت را برای ساکنین محله و مناطق اطراف فراهم میکند.
در این آئین، استاندار بوشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر، فرماندار دشتستان، مدیرکل دفتر استاندار بوشهر، مشاور اجرایی و سرپرست حوزه ریاست دانشگاه، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری، سرپرست معاونت بهداشت، سرپرست معاونت درمان، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، مدیر حراست، مدیر روابط عمومی و بینالملل، جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.
