به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرکز نوآوری فولاد مبارکه در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه ویژه فولاد مبارکه به بخش دانشگاهی، اظهار کرد: تفاهمنامهای به ارزش پنج هزار میلیارد تومان میان دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت فولاد مبارکه امضا شد که گامی مؤثر در جهت تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت است.
وی افزود: این همکاریها میتواند فاصله میان آموزش نظری و کاربرد عملی را کاهش دهد چراکه از یک سو، دانشجویان و اساتید با انگیزه بیشتر به فعالیتهای علمی و آموزشی میپردازند و از سوی دیگر، تحقیق و توسعه به صورت مستقیم در صنعت جریان مییابد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه روند حکمرانی در کشور علمیتر شده است، گفت: تصمیمگیریهای کلان بیش از گذشته بر پایه دادههای علمی و پژوهشهای دانشگاهی صورت میگیرد که این خود نتیجه تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت است.
وی تأکید کرد: اجرای موفق این تفاهمنامه میتواند به تقویت هرچه بیشتر جایگاه دانشگاهها در توسعه کشور منجر شود و نقش مؤثری در ارتقای توان علمی و فناوری صنعت ایفا کند.
