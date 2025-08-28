کشف حدود ۵ کیلو تریاک در یک عملیات غافلگیرانه پلیس اسفراین

سرهنگ محمد روهنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال مواد مخدر از استان‌های غربی به شهرستان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اسفراین موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، خودروی متهم را در محور میامی به اسفراین شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه آن را متوقف و راننده را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین بیان کرد: در بازرسی از این خودرو مقدار ۴ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ روهنا بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.