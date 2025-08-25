  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

توقیف۵ دستگاه تریلی حامل ۱۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۱۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد و گفت: در این رابطه ۵ دستگاه تریلی توقیف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی نسب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۱۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد و گفت: در این رابطه ۵ دستگاه تریلی توقیف شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به ۵ دستگاه تریلی مشکوک شده که جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروها، مقدار ۱۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند که در این رابطه ۵ دستگاه تریلی توقیف و ۵ نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار شجاعی نسب از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.

