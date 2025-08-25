توقیف۵ دستگاه تریلی حامل ۱۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی نسب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۱۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد و گفت: در این رابطه ۵ دستگاه تریلی توقیف شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به ۵ دستگاه تریلی مشکوک شده که جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروها، مقدار ۱۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند که در این رابطه ۵ دستگاه تریلی توقیف و ۵ نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار شجاعی نسب از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.