پسر جوان در «سملقان» پدر خود را به قتل رساند

سرهنگ تقی توئی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع درگیری خانوادگی در یکی از روستاهای بخش سملقان مأموران پلیس آگاهی به همراه عوامل انتظامی و یگان‌های پشتیبانی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که پسر خانواده با استفاده از چاقو، پدر خود را از ناحیه دست مجروح کرده که بر اثر خونریزی و شدت جراحات وارده، متأسفانه در محل از هوش رفته و پس از انتقال به بیمارستان، فاقد علائم حیاتی اعلام شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی خراسان شمالی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، متهم را در کمترین زمان ممکن شناسایی و طی یک عملیات دستگیر کردند.

سرهنگ توئی بیان کرد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به درگیری و ضرب و جرح منجر به قتل اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد و جسد متوفی نیز برای بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد