سرهنگ محمد روهنا در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت و آرامش شهروندان، طرح تشدید برخورد با خرده‌فروشان و معتادان متجاهر با حضور چند اکیپ از مأموران پلیس مواد مخدر و یگان‌های تابعه در سطح اسفراین به اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح ۹ خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۶ معتاد متجاهر دستگیر شدند و مأموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۲۷۵ گرم انواع مواد مخدر، مقادیر زیادی اقلام غیرمجاز و اموال مسروقه کشف کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین تصریح کرد: در جریان این عملیات دو دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شد و متهمان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و معتادان متجاهر نیز به کمپ ترک اعتیاد منتقل شدند.