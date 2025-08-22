به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار سعید مطهریزاده اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری رایانهای به مبلغ ۱۷۵ میلیارد ریال، تحقیقات گستردهای در پلیس فتا خراسان شمالی آغاز شد.
وی افزود: بررسیها نشان داد کلاهبرداران با سوءاستفاده از ضعفهای عاطفی شاکی، از وی خواستهاند مبالغی را تحت عنوان کمک به ارسال محموله برای نیازمندان پرداخت کند.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: این کلاهبرداری از نوع نیجریهای و با بهرهگیری از مهندسی اجتماعی انجام شده و مبالغ اخذ شده از شاکی پس از انتقال، به ارز تبدیل و از طریق صرافیها به کشورهای همسایه منتقل شده است.
مطهریزاده بیان کرد: با همکاری پلیس اینترپل، متهمان این پرونده شناسایی شدند که یکی از آنان در سال ۹۹ به محض ورود به کشور دستگیر شد.
وی افزود: چند روز پیش نیز با همکاری پلیس ترکیه، یکی دیگر از اعضای این باند دستگیر و به کشور بازگردانده شد و اکنون در اختیار پلیس فتا قرار دارد.
