بازگشت کودک گمشده جاجرمی به آغوش خانواده با تلاش پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ علی طاهری ظهر یکشنبه اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی یک پسر بچه در جاجرم، بلافاصله مأموران انتظامی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با انجام اقدامات گسترده انتظامی و پیگیری‌های هدفمند، این کودک ظرف کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و بدون هیچ‌گونه آسیبی به خانواده‌اش بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی جاجرم گفت: خانواده کودک نیز با قدردانی از مسئولیت‌پذیری و تلاش مأموران، از بازگشت فرزندشان به خانه ابراز خوشحالی کردند.

سرهنگ طاهری با توصیه به والدین بیان کرد: خانواده‌ها باید هنگام حضور در محیط‌های شلوغ، مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند و به آن‌ها آموزش دهند که در مواقع اضطراری حتماً از پلیس کمک بخواهند.