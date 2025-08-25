بازگشت کودک گمشده جاجرمی به آغوش خانواده با تلاش پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ علی طاهری ظهر یکشنبه اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی یک پسر بچه در جاجرم، بلافاصله مأموران انتظامی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: با انجام اقدامات گسترده انتظامی و پیگیریهای هدفمند، این کودک ظرف کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و بدون هیچگونه آسیبی به خانوادهاش بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی جاجرم گفت: خانواده کودک نیز با قدردانی از مسئولیتپذیری و تلاش مأموران، از بازگشت فرزندشان به خانه ابراز خوشحالی کردند.
سرهنگ طاهری با توصیه به والدین بیان کرد: خانوادهها باید هنگام حضور در محیطهای شلوغ، مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند و به آنها آموزش دهند که در مواقع اضطراری حتماً از پلیس کمک بخواهند.
