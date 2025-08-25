  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

بازگشت کودک گمشده جاجرمی به آغوش خانواده با تلاش پلیس

جاجرم- فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از بازگشت سالم یک پسر بچه گمشده به آغوش خانواده‌اش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ علی طاهری ظهر یکشنبه اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی یک پسر بچه در جاجرم، بلافاصله مأموران انتظامی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با انجام اقدامات گسترده انتظامی و پیگیری‌های هدفمند، این کودک ظرف کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و بدون هیچ‌گونه آسیبی به خانواده‌اش بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی جاجرم گفت: خانواده کودک نیز با قدردانی از مسئولیت‌پذیری و تلاش مأموران، از بازگشت فرزندشان به خانه ابراز خوشحالی کردند.

سرهنگ طاهری با توصیه به والدین بیان کرد: خانواده‌ها باید هنگام حضور در محیط‌های شلوغ، مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند و به آن‌ها آموزش دهند که در مواقع اضطراری حتماً از پلیس کمک بخواهند.

