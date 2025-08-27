۹۷۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، سرهنگ موسوی نژاد بیان کرد: با همکاری پاسگاه ویژه منابع طبیعی سرایان و پاسگاه انتظامی سهقلعه، ۹۷۰ کیلوگرم چوب تاغ از یک نیسان که به سمت مشهد در حرکت بود، کشف شد.
فرمانده یگان حفاظت، منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: ارزش ریالی این محموله حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.
وی اظهار داشت: از مردم خواستاریم در صورت مشاهده هر گونه تخریب در عرصههای ملی و منابع طبیعی و قاچاق فرآوردهای جنگلی، مراتب را به شماره تلفنهای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان به طور شبانه روزی گزارش دهند.
