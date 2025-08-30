کلاهبرداری میلیاردی با ترفند خرید ۳۶ رأس گوسفند در «دیوار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی طاهری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع کلاهبرداری با ترفند خرید ۳۶ رأس گوسفند از طریق سایت دیوار، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان شمالی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی اظهارات شاکی پرونده، موفق شدند متهمی را که با هویت جعلی اقدام به این کلاهبرداری کرده بود شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی جاجرم تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد این فرد با ارائه چک جعلی به صاحب گوسفندان، اقدام به خرید کرده و در بازجویی‌های انجام‌شده نیز به کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی اعتراف کرده است.

سرهنگ طاهری با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که امنیت و آرامش شهروندان را مختل کنند با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از مردم انتظار می‌رود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.