به گزارش خبرنگار مهر، دومین رویداد داستاننویسی «شیر سنگی» که به همت حوزه هنری چهارمحال و بختیاری برگزار شد، با معرفی برگزیدگان خود به کار خود پایان داد. این رویداد منطقهای که با حضور استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، لرستان و چهارمحال و بختیاری برگزار شد، به موضوعاتی چون رشادتها و دلاوریهای مردم استانهای زاگرسنشین، شخصیتهای مهم منطقه زاگرس، اتفاقات، حوادث و رخدادهای حماسی استانها در دوره معاصر، مبارزات عشایری مردم منطقه زاگرس با پهلوی اول و دوم پرداخته بود.
«شیر سنگی» که در زبان لری «بَردِ شیر» نامیده میشود، تندیسی از جنس سنگ است که در گذشته توسط سنگتراشها به ویژه در مناطق بختیاری تراشیده میشد و به نشانه شجاعت، دلاوری و ویژگیهایی چون هنرمندی در شکار و تیراندازی در جنگ و مهارت در سوارکاری، بر آرامگاه بزرگان قوم خود قرار میگرفت.
احسان قائدی، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، در آئین معرفی برگزیدگان این رویداد منطقهای، هدف اصلی برگزاری این رویداد هنری را شناسایی و پرورش استعدادهای جدید، تشویق نویسندگان به خلق آثار ادبی تازه و باکیفیت، ایجاد انگیزه برای نوشتن در موضوعات خاص، و همچنین به اشتراکگذاری و ارزیابی آثار داستانی به منظور کمک به پویایی جامعه ادبی عنوان کرد.
قائدی با اشاره به پیشگامی چهارمحال و بختیاری در زمینه ادبیات و داستان، اظهار داشت: رویداد داستاننویسی شیر سنگی در دومین دوره خود با استقبال خوب هنرمندان داستاننویس منطقه زاگرس روبهرو شد و تلاش خواهیم کرد در رویدادهای بعدی این جشنواره داستاننویسی، هنرمندان غرب کشور را نیز به این رویداد هنری وارد کنیم.
وی همچنین از مکتوب شدن آثار برتر این رویداد در قالب یک مجموعه و چاپ آن از سوی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: داستانهای دلاورمردیهای مردمان زاگرس در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران عزیز بسیار زیاد و خواندنی است و برخی از این داستانها نمونههای خوبی برای تولیدات تصویری و نمایشی میباشند.
رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیش از ۹۰ اثر از استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، لرستان و چهارمحال و بختیاری به دبیرخانه این رویداد هنری رسیده است، گفت: پس از بررسی و بازخوانی، ۴۸ اثر از ۳۳ هنرمند به مرحله نهایی داوری راه یافتند.
به گفته وی، داوری این آثار را مهدی زارع، سجاد خالقی و احمدرضا امیری سامانی، سه تن از داستاننویسان کشوری، بر عهده داشتند که با دقت نظر بالا بهترین آثار این رویداد را معرفی کردند.
زهرا محمدی برای نگارش داستان «شیرین کار» از استان چهارمحال و بختیاری (رتبه اول)، عباس پیرداده بیرانوند برای نگارش داستان «تفنگ ها در بعد از ظهر» از استان لرستان (رتبه دوم) و غلامرضا شیری برای نگارش داستان «بی بی» از استان خوزستان (رتبه سوم) را کسب کردند.
همچنین از ثریا آقایی برای نگارش داستان «برف انبار» از استان کهکیلویه و بویراحمد و خالد حاجی پور برای نگارش داستان «اشکفتی در زاگرس جنوبی» از استان فارس تقدیر به عمل آمد و اعلام شد که تندیس رویداد و لوح تقدیر برای نفرات برتر ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، منتخبین این رویداد هنری در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ معرفی شدند و جوایز منتخبین به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر برای آنها ارسال خواهد شد.
نظر شما