قزوین پیشرو در هنر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید لشگری پیش از ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی قزوین که ظهر شنبه در سالن سینما بهمن برگزار شد، اظهار کرد: قزوین، استان شاخصی در پرورش شخصیت‌های بزرگ از جمله شهید رجایی است که الگویی برجسته در عرصه ریاست‌جمهوری به شمار می‌رود.

معاون راهبردی استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌ها و زحمات شهید رئیسی و لزوم حمایت از دولت فعلی بنا به تأکید مقام معظم رهبری، بیان کرد: پنج سال پیش، طرح «فراتهران» مطرح شد که بر اساس آن مقرر گردید مراکز استانی به مراکز فرهنگ و هنر تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه این امر با وجود ضعف زیرساختی، محدودیت‌های مالی و کمبود جذب نیروی جوان، دشوار بود، عنوان کرد: ما نیازمند جوانان انقلابی بودیم و آقای امامقلی، هنرمند متعهد به آرمان‌های انقلاب، از جمله جوانانی بود که این مسیر را آغاز کرد.

وی افزود: در گذشته همه قزوین را به عنوان پایتخت خوشنویسی می‌شناختند اما در این میان استعدادهای بسیاری شناسایی شد و با همراهی جوانان، اتفاقات خوبی رقم خورد. امروز قزوین در حوزه مستند، گرافیک و بازی‌سازی پیشرو است و به سپهر هنر انقلاب تبدیل شده است.

این مسئول تأکید کرد: همکاران ما در حوزه هنری قزوین با تلاش و مجاهدت، این جایگاه را به دست آوردند و این مسیر در قزوین با قوت ادامه دارد.

وی در پایان گفت: این مسیر امروز در دستان جوانی بااستعداد قرار گرفته که از خانواده حوزه هنری و متعهد به هنر انقلاب است. ما نیز خود را متعهد به حمایت و پشتیبانی از انقلاب می‌دانیم.