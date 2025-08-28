کلید حل مسائل امروز جامعه فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی، پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان کرمان با بیان اینکه فرهنگ، کلید حل مسائل امروز جامعه ماست، گفت: فرهنگ را به عنوان یک راهبرد در حل مسائل اجتماعی باید ببینیم.
وی با اشاره به نقش فرهنگ در انسجام اجتماعی و نشاط اجتماعی افزود: تأثیر فرهنگ را در امنیت عمومی نمیتوان نادیده گرفت.
وی ادامه داد: جامعه ایرانی همیشه خانوادهمحور بوده است و این خانواده با مسائل و آسیبهایی نیز مواجه است که با مباحث فرهنگی باید به آن توجه کرد.
صالحی، از راهحلهای فرهنگی در بسیاری از مسائل جامعه و حتی مباحث اقتصادی سخن گفت و ادامه داد: نباید فرهنگ را به عنوان تزئین و حاشیه دید، بلکه کلید حل مسئلههای امروز ماست، با این دیدگاه به فرهنگ، روش مدیریتی و فرصتهای سرمایهگذاری ما تغییر میکند.
صالحی، افزود: مجوز صندوق همیار فرهنگ و هنر را به عنوان پشتوانه تولید در عرصه فرهنگ و هنر و صنایع خلاق دریافت کردهایم.
