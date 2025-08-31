به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت بیست و ششمین سالگرد تأسیس اورژانس اجتماعی گفت: اورژانس اجتماعی پیشانی نظام حمایت اجتماعی است و تقویت و فعالتر شدن آن در پیشگیری از آسیبها، پیش از تبدیل شدن به چالش، اقدامی مؤثر و مقدس محسوب میشود.
وی با بیان اینکه کشور درگیر آسیبهای اجتماعی است و نظام مقابلهای موجود ناکارآمدیهایی دارد، افزود: سرمایهگذاری باید عمدتاً بر حوزه پیشگیری متمرکز شود و اورژانس اجتماعی بهعنوان سربازان خط مقدم، نقش مهمی در این زمینه ایفا میکند.
استاندار کرمان با اشاره به گستردگی جغرافیایی، تنوع قومیتی، محرومیتها و شکافهای اقتصادی استان گفت: این عوامل زمینهساز برخی آسیبهای اجتماعی است، اما اورژانس اجتماعی میتواند با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، مدیریت مؤثری بر این مسائل داشته باشد و مانع ورود آنها به حوزه قضائی و انتظامی شود.
طالبی، با تأکید بر ضرورت ایجاد شبکه همکاری میان دستگاهها برای مدیریت اجتماعی خاطرنشان کرد: موازیکاری دستگاهها باعث هدررفت انرژی و منابع میشود. تشکیل شبکه همکاری و جلب حمایت نهادهای مالی و بنگاههای اقتصادی میتواند ضریب موفقیت در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی را افزایش دهد.
وی همچنین بر اهمیت حمایتهای پس از مداخله تأکید کرد و گفت: باید مکانیزمهای مناسبی برای پیگیری اقدامات بعد از مداخله اورژانس اجتماعی طراحی و اجرا شود.
استاندار کرمان امنیت اجتماعی را مکمل توسعه اقتصادی دانست و افزود: استان کرمان در مسیر تحول اقتصادی قرار دارد و برای دستیابی به این هدف، نیازمند تقویت سازوکارهای کنترل آسیبهای اجتماعی و ایجاد امنیت پایدار هستیم.
نظر شما