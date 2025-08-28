به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی، چهارشنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری شبکه پنج کرمان با اشاره به ضرورت تحقق عدالت فرهنگی در کشور گفت: یکی از کلانبرنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد فرصتهای متوازن در حوزه فرهنگ و هنر در سراسر کشور است و تلاش میکنیم منابع و امکانات فرهنگی بهطور عادلانه در استانها توزیع شود.
وی با تمجید از همراهی مدیران استان کرمان در مسیر توسعه فرهنگی افزود: مدیران ارشد استان به ویژه استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نگاه عدالت گرایانهای به فرهنگ و هنر دارند و فرصتهای ارزشمندی برای تحقق عدالت فرهنگی در کرمان فراهم کردهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به اقدامات حمایتی وزارتخانه در حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صندوق اعتباری هنر عضویت دارند و تنها در یک سال گذشته ۵۰ هزار نفر از فعالان فرهنگی و هنری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند. همچنین میلیاردها تومان در حوزه حمایتهای رفاهی هنرمندان هزینه شده است.
وی از آغاز طرح «خرید اعتباری فرهنگی» خبر داد و تصریح کرد: در گام نخست، امکان خرید اعتباری تا سقف ۱۵ میلیون تومان با بازپرداخت ششماهه برای اصحاب فرهنگ و هنر فراهم شده و در گام دوم دانشجویان و گروههای اجتماعی مختلف نیز به این طرح خواهند پیوست تا مصرف فرهنگی در حوزههایی چون کتاب، سینما، تئاتر و موسیقی تقویت شود.
صالحی، همچنین از آغاز به کار «صندوق همیار فرهنگ و هنر» خبر داد و گفت: این صندوق با مشارکت شرکتها و مجموعههای اقتصادی شکل گرفته و میتواند پشتوانهای برای توسعه فرهنگی استانها بهویژه استان کرمان باشد.
وی با تأکید بر جایگاه کرمان در اقتصاد، کشاورزی و فرهنگ کشور خاطرنشان کرد: کرمان استانی توانمند است و رسانههای آن ظرفیت بالایی برای تبیین دستاوردها دارند. امیدوارم با همراهی فعالان اقتصادی و فرهنگی، شاهد شکوفایی بیش از پیش فرهنگ و هنر در این استان باشیم.
