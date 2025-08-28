‌به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی‌، چهارشنبه شب در آئین رونمایی از تندیس «آرش کمانگیر» با اشاره به جایگاه ویژه اسطوره‌ها در فرهنگ ایرانی گفت: غنای فرهنگ و تمدن ایران سرشار از اسطوره‌های ماندگار است. تک‌تک این اسطوره‌ها راهنمایی برای چگونه زیستن و چگونه رفتن هستند و آرش کمانگیر یکی از درخشان‌ترین آنهاست.

وی افزود: اگر بخواهیم قهرمانان معاصر همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را بشناسیم، باید بدانیم که آنان نیز ریشه در این خاک دارند و به اسطوره‌های کهن همچون آرش متصل‌اند.

وی ادامه داد: ملتی که اسطوره دارد، رؤیا دارد و ملتی که رؤیا دارد، امید به آینده خواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آرش کمانگیر را نمادی از میهن‌دوستی، آزادگی و فداکاری دانست و اظهار داشت: کسی که توانست چله کمان، تیر و وجود خود را برای ایران یکپارچه کند، تا ابد در تاریخ به عنوان اسطوره‌ای جاوید خواهد ماند.

صالحی، همچنین از تلاش‌های شهرداری کرمان و هنرمندانی که با خلق تندیس‌ها اسطوره‌ها را به کوچه و خیابان شهرها می‌آورند، قدردانی کرد و تأکید نمود: باید نسل جوان و آینده‌ساز کشور را بیش از پیش با اسطوره‌های کهن ایران پیوند داد.

گفتنی است تندیس «آرش کمانگیر» به ارتفاع هفت متر و بیست سانتی‌متر، توسط محمد حسین ماموریان، مجسمه‌ساز جوان کشور، در مدت یک سال طراحی و ساخته شده و به همت شهرداری کرمان در بلوار جمهوری اسلامی نصب شد.