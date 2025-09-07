کاهش آسیب های اجتماعی با سرمایه های اجتماعی و اقتصادی مردم کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، ظهر یکشنبه در جلسه مشترک اعضای هیأت اندیشهورز و کارگروه سلامت روان استان کرمان که با محوریت بررسی راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی برگزار شد گفت: جامعهای که از سطح مطلوبی از سلامت اجتماعی برخوردار باشد، محیطی امن، بانشاط، همدل و پویا برای شهروندان فراهم خواهد ساخت.
وی با اشاره به پیچیدگیها و چالشهای روزافزون اجتماعی، توجه ویژه به این حوزه و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه و مشارکتمحور را ضروری دانست و افزود: نقش خانواده و والدین در حفاظت از فرزندان در برابر تهدیدات اجتماعی بسیار کلیدی است و باید آگاهسازی مستمر خانوادهها در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان بر اهمیت تقویت برنامههای پرورشی در نظام آموزشی کشور تأکید کرد و گفت: گاهی در مدارس تمرکز بر آموزش، بر پرورش غلبه دارد و لازم است آموزش و پرورش در کنار ارتقای سطح علمی دانشآموزان، به پرورش مهارتها و توانمندیهای اجتماعی آنان نیز توجه ویژه داشته باشد.
وی همچنین مسئولیتپذیری و همافزایی دستگاههای دولتی و عمومی را از عوامل حیاتی در کاهش آسیبهای اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: هر دستگاه باید بر اساس وظایف ذاتی خود نقشآفرینی کند و هماهنگی بینبخشی همراه با تخصیص منابع لازم، میتواند در کاهش معضلات اجتماعی مؤثر باشد.
عطاپور، با تأکید بر لزوم شناسایی و حل مشکلات اجتماعی پیش از ورود به مرحله درمان، مشارکت مردمی و بهرهگیری از ظرفیت خیرین را عاملی مهم در اجرای طرحها و ایجاد مراکز مورد نیاز دانست و تصریح کرد: سرمایههای اجتماعی و اقتصادی مردم میتواند پشتوانهای ارزشمند برای پیشبرد برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی باشد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: تلاش برای افزایش حس رضایت از زندگی و تعلق خاطر شهروندان به جامعه، از اولویتهای اساسی در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی است.
