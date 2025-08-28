۶۸ پروژه بنیاد مسکن درشهرستان تویسرکان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تویسرکان در این مراسم بابیان اینکه ۵۵ واحد مسکن به روستایی که با اعطای تسهیلات ۲۲ میلیارد تومان از طرف دولت و آورده مردم ۳۳ میلیارد تومان که مساحت ساخته شده است افزود: در این واحدها ۵۵۰۰ متر مربع است و با این ۵۵ واحد تعداد واحدهایی که از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای شهرستان تویسرکان ساخته شده است که تعداد واحدهای مقاوم سازی شده در شهرستان به ۷۵۵۰ فقره ارتقا یافته است.

سهیل مومیوند خاطرنشان کرد: افتتاح بهسازی ۴ روستای امامزاده زید، جعفریه، باباپیر و بابا پیرعلی با مجموع سطح آسفالت به مساحت ۳۰ هزار متر مربع و اعتبار ۱۸ میلیارد تومان با همکاری دهیاری‌ها شکل گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه افتتاح تعداد روستاهای شهرستان که عملیات بهسازی در آنها شروع شده به ۸۵ روستا رسیده است خاطرنشان کرد: تعداد ۶۵ روستا فاز اول آن تکمیل شده است و از این تعداد ۳۴ روستا در فاز دوم بهسازی قرار دارد و در حال تکمیل می‌باشد.

وی یادآور شد: بهره‌برداری از ۹ واحد نهضت ملی مسکن که در ۲ قطعه زمین اعطایی با پرداخت تسهیلات به مبلغ ۵ میلیارد تومان از طرف دولت و با آورده مردمی ۸ میلیارد تومان ساخته شده است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان درپایان گفت: با احتساب این ۹ واحد تعداد واحدهای نهضت ملی مسکن که در شهرستان تویسرکان به بهره‌برداری رسیده است به ۶۹ واحد می‌رسد.