۲۲ پروژه عام المنفعه در رودسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنج شنبه در پنجمین روز از هفته دولت ۲۲ پروژه عمرانی، گردشگری، خدماتی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در بخش چابکسر و رحیم آباد رودسر به بهره برداری رسید.

این پروژه‌ها شامل ۱۸ پروژه توسعه عمران شهری شهرداری چابکسر با اعتبار ۳۴ میلیارد تومان، احداث ترانس برق ۲۰۰ کیلو ولت در خیابان شهدا چابکسر با اعتبار ۲۱۴ میلیون تومان باهدف تقویت شبکه برق و برخورداری ۸۷ خانوار، یک مزرعه پرورش ماهی سردابی در شیخ زاهد محله چابکسر با اعتباری ۲ میلیارد ۵۰۰ تومان در زمینی به مساحت ۲ هزار و۵۰۰ متر با اشتغال زایی ۳ نفر بوده است.

همچنین افتتاح یک شاخه آسفالت راه روستایی محور خیابان انقلاب و آزادی ملک میان به طول ۱۵۰۰ متر مربع بااعتبار ۲ میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان، افتتاح اصلاح ۱۳۴۶ متر شبکه فشار ًضعیف هوایی سیمی فرسوده با کابل خودنگهدار جهت رفع ضعف برق مشترکین در روستای آزارکی رحیم آباد و بهره مندی ۱۶۸ مشترک با اعتبار هزینه شده یک میلیاردو ۶۱۴ میلیون تومان نیز امروز به بهره برداری رسید.