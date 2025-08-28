  1. استانها
  2. اصفهان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

مصرف آب فولاد مبارکه نیازمند رفع ابهام است

اصفهان - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در مورد میزان آب مصرفی و استفاده از پساب در شرکت فولاد مبارکه باید رفع ابهام شود، همه باید بدانند مصرف آب در این شرکت هدررفت نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف ظهر پنجشنبه در جمع مدیران شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: ارتباط میان صنعت و دانشگاه آن چیزی است که دولت‌ها همواره به دنبال آن بوده‌اند و دکتر پزشکیان نیز بسیار به آن معتقد است؛ امیدواریم که با حمایت مجموعه‌هایی مثل فولاد مبارکه این ارتباط افزایش یابد.

وی افزود: حمایت‌های فولاد مبارکه از طرح‌های دانشجویی جان تازه‌ای به دانشگاه‌ها بخشیده است؛ باید توجه داشت که دانشجویان آینده‌سازان کشور هستند و هرچه محیط دانشگاه برای آنها جذاب‌تر باشد، امید آنها برای حضور در کشور بیشتر است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: محیط‌هایی که با حمایت فولاد مبارکه راه‌اندازی می‌شود، بسیار گیرا و جذاب است و دانشجویان با حضور در این فضا به ماندگاری علاقه‌مند می‌شوند؛ از این رو به افزایش تعامل میان این صنعت و دانشگاه‌ها بسیار امیدواریم و خواستار عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه‌های منعقد شده هستیم.

وی با اشاره به میزان مصرف این صنعت تصریح کرد: در ارتباط با میزان مصرف آب و استفاده از پساب توسط فولاد مبارکه باید در مدیران دولتی و مردم رفع ابهام شود؛ همه باید بدانند که مصرف آب توسط این شرکت هدررفت نیست و از طرفی اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی این مجموعه نیز رضایت‌بخش است.

