مصرف آب فولاد مبارکه نیازمند رفع ابهام است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیماییصراف ظهر پنجشنبه در جمع مدیران شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: ارتباط میان صنعت و دانشگاه آن چیزی است که دولتها همواره به دنبال آن بودهاند و دکتر پزشکیان نیز بسیار به آن معتقد است؛ امیدواریم که با حمایت مجموعههایی مثل فولاد مبارکه این ارتباط افزایش یابد.
وی افزود: حمایتهای فولاد مبارکه از طرحهای دانشجویی جان تازهای به دانشگاهها بخشیده است؛ باید توجه داشت که دانشجویان آیندهسازان کشور هستند و هرچه محیط دانشگاه برای آنها جذابتر باشد، امید آنها برای حضور در کشور بیشتر است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: محیطهایی که با حمایت فولاد مبارکه راهاندازی میشود، بسیار گیرا و جذاب است و دانشجویان با حضور در این فضا به ماندگاری علاقهمند میشوند؛ از این رو به افزایش تعامل میان این صنعت و دانشگاهها بسیار امیدواریم و خواستار عملیاتیسازی تفاهمنامههای منعقد شده هستیم.
وی با اشاره به میزان مصرف این صنعت تصریح کرد: در ارتباط با میزان مصرف آب و استفاده از پساب توسط فولاد مبارکه باید در مدیران دولتی و مردم رفع ابهام شود؛ همه باید بدانند که مصرف آب توسط این شرکت هدررفت نیست و از طرفی اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی این مجموعه نیز رضایتبخش است.
