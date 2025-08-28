به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در بازدید از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ فولاد مبارکه در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه در استان اصفهان همکاری خوبی بین دانشگاه، جامعه و صنعت شکل گرفته است؛ فولاد مبارکه به موازات وظایف ذاتی و حرفه‌ای خود، به بخش تحقیقاتی و ظرفیت‌های دانشگاهی نیز توجه ویژه‌ای دارد.

وی بیان کرد: آزمایشگاه صنعت ۴.۰ محصول سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه است که باعث می‌شود فاصله بین آموزش و کاربرد آموزش پُر شود و دانشجویان و اساتید با انگیزه و رغبت بیشتری به فعالیت‌های دانشگاهی خود بپردازند. این اقدام یک اقدام برد-برد است چراکه هم تحقیق و توسعه در صنعت صورت گرفته و هم دانشگاه از آموزش و مباحث نظری صرف و تئوریک فاصله گرفته و وارد میدان عمل می‌شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: گفت امیدواریم با اجرای تفاهم‌نامه خوبی که با فولاد مبارکه به ارزش ۵ همت امضا شده، دانشگاه قوی‌تر و صنعت بالنده‌تر شود. سیاست جدی دولت این است که تصمیمات خود را مبتنی بر داده‌