تکمیل ۱۰۰۰ واحد خوابگاه متأهلی تا پایان سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیماییصراف در جلسه با رؤسای دانشگاههای استان اصفهان اظهار کرد: باید اذعان کرد که اصفهان از جمله استانهایی است که دارای رؤسای فرهیخته و هماهنگ است و به لطف تجربه و سوابق درخشان استاندار اصفهان، شاهد همراهی مثالزدنی دانشگاههای این استان هستیم؛ این فرصتی برای رشد، شکوفایی و سرافرازی اصفهان است.
وی با اشاره به رسالتهای دانشگاهها عنوان کرد: دانشگاه مأموریتهای مختلفی دارد که از جمله آن آموزش، پژوهش، فناوری، نوآوری و مسئولیت اجتماعی است اما مأموریت اصلی دانشگاه آموزش است که پایه همه این مأموریتها و غیرقابل انکار است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: بهترین پژوهشگران و فناوران کسانی هستند که به خوبی آموزش دیده و در فضای آموزشی خوبی رشد یافتهاند.
وی با تأکید بر اهمیت کیفی امکانات دانشگاهی بیان کرد: فضای آموزشی در درگیر شدن دانشجو با دانشگاه و تعلق خاطر او مؤثر است و دانشگاههای بزرگ با امکانات بیشتر از این نظر با دانشگاههای کوچک با امکانت محدود متفاوت است.
سیماییصراف افزود: مقام معظم رهبری هدف پژوهش را مرجعیت علمی و حل مسئله معرفی کردند اما این دو هدف با امکانت فرسوده محقق نمیشود.
وی با تأکید بر تقویت بخش غیر دولتی در آموزش عالی تصریح کرد: طبق قانون اساسی دولت وظیفه این میزان پذیرش دانشجو را ندارد و این پذیرش منجر به کاهش کیفیت امکانات شده است؛ بخش خصوصی در این زمینه باید بیش از پیش به کمک دولت بیاید اما لازم است از رفتارهای دوگانه با بخش غیردولتی اجتناب شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سیاست تقویت مهارت را ضروری دانست و گفت: در این زمینه تقویت آموزشکدههای فنی و حرفهای و دانشگاههای علمی کاربردی مورد حمایت وزارتخانه است؛ علاوهبر آن دانشگاههای استان اصفهان با توجه به ظرفیتهای موجود میتوانند تعامل خود را با صنایع و پارکهای علم و فناوری افزایش دهند.
وی با اشاره به تأثیر وضعیت معیشت اساتید در ارتقا جایگاه علمی ایران بیان کرد: به منظور حمایت معیشتی از اساتید اقدام به تأمین مسکن اساتید کردیم که در مرحله تخصیص زمین قرار دارد؛ این مسکن به کارکنان دانشگاهها نیز تعلیق مییابد.
سیماییصراف ادامه داد: در کنار آن تأمین خوابگاهها نیز در اولویت وزارت است و برنامه احداث شش هزار خوابگاه متأهلی در دستورکار قرار دارد؛ این خوابگاهها در سطح کشور پراکنده بوده و تا پایان سال جاری هزار واحد آن تحویل میگردد.
وی با اشاره به درخواست برخی اعضا مبنیبر ارزیابی سلامت اساتید، این امر را مستلزم تعامل بین دانشگاه علوم پزشکی و وزارت علوم دانست.
نظر شما