به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار خود در فصل بیست و پنجم لیگ برتر برابر تیم ذوب‌آهن اصفهان قرار گرفت. در این مسابقه که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد، آبی‌پوشان تهران در نیمه نخست عملکرد ضعیفی داشتند و سه بار دروازه خود را باز شده دیدند. اما در نیمه دوم با تغییر رویکرد تاکتیکی و تلاش بازیکنان، توانستند سه گل جبران کنند تا در نهایت بازی پرهیجان با نتیجه تساوی ۳ بر ۳ به پایان برسد.

این نتیجه اگرچه یک امتیاز را به حساب استقلال واریز کرد، اما برای هواداران این تیم رضایت کامل به همراه نداشت. آنها انتظار داشتند شاگردان ریکاردو ساپینتو پس از شکست در سوپرجام برابر تراکتور و با توجه به خریدهای پر سر و صدای تابستانی، بتوانند با پیروزی میدان را ترک کنند و جایگاه خود را در بالای جدول تثبیت نمایند.

در این دیدار سه بازیکن جدید و خارجی استقلال یعنی یاسر آسانی، داکنز نازون و موسی جنپو در ترکیب آبی‌ها به میدان رفتند. حضور این سه بازیکن در ترکیب استقلال باعث شد نگاه‌ها به کیفیت و هماهنگی آنها دوخته شود. جنپو و آسانی توانستند نمایش امیدوارکننده‌ای ارائه دهند، هرچند نازون هنوز به هماهنگی کامل با سایر بازیکنان دست پیدا نکرده است. انتظار می‌رود با گذر زمان و شناخت بهتر از شرایط فوتبال ایران، این بازیکنان تأثیر بیشتری بر روند تیم داشته باشند.

بازگشت استقلال به بازی پس از دریافت سه گل در نیمه نخست، از نظر روحی و روانی نکته مثبتی برای تیم ساپینتو به شمار می‌رود. سرمربی پرتغالی استقلال حالا این فرصت را دارد تا در تعطیلات پیش‌رو، نقاط ضعف به‌ویژه در خط دفاعی را برطرف کرده و تیم خود را برای ادامه رقابت‌ها آماده‌تر سازد.

محمدرضا مهرانپور، کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در تحلیل دیدار اخیر این تیم اظهار داشت: به طور کلی نتیجه به دست آمده بد نبود، اما این تیم باید سه امتیاز کامل را کسب می‌کرد.

بازیکنان جدید استقلال نیاز به هماهنگی دارند

وی ادامه داد: استقلال در این دیدار نظم بهتری نسبت به گذشته داشت و بازیکنان جدیدی هم به تیم اضافه شده‌اند که هنوز هماهنگ نیستند. این فرصت می‌تواند برای ساپینتو یک موهبت باشد تا با استفاده از تعطیلات ۱۵ روزه، شناخت بیشتری از بازیکنان به دست بیاورد و تیمش را منسجم‌تر کند.

مهرانپور با اشاره به شیوه‌های تاکتیکی استقلال تصریح کرد: اینکه تنها از کناره‌ها برای حمله استفاده شود، روش درستی نیست. اگر تیم‌ها بدانند برنامه‌های استقلال تنها محدود به ابوالفضل جلالی، رامین رضائیان، یاسر آسانی یا علی کوشکی است، کناره‌ها را می‌بندند و کار استقلال سخت می‌شود. باید از تمام فضاها و مناطق زمین برای نزدیک شدن به دروازه حریف استفاده شود.

باید به آدان اعتماد کرد

وی درباره عملکرد بازیکنان خارجی استقلال نیز خاطرنشان کرد: نازون و آسانی بازیکنان باکیفیتی هستند و امیدوارم بتوانند در استقلال هم تأثیرگذار باشند. آدان نیز در دو بازی مقابل تراکتور، چه در سوپرجام و چه در لیگ، عملکرد خوبی داشت، اما در بازی اخیر نمایش چندان مطلوبی نداشت. البته در فوتبال وقتی دروازه‌بانی به عنوان شماره یک معرفی می‌شود، تغییر آن سخت است. آدان در چند صحنه به دلیل شرایط سنی دچار مشکل شد، اما در مجموع بد نبود. اگر قرار است به عنوان دروازه‌بان اول درون دروازه بایستد، باید به او اعتماد کرد.

عملکرد خط دفاعی خوب نبود

پیشکسوت استقلال درباره عملکرد خط دفاعی این تیم افزود: خط دفاع استقلال، به ویژه در مرکز، عملکرد مطلوبی نداشت. به نظر من اگر امکان‌پذیر باشد، جذب یک مدافع میانی آزاد می‌تواند کمک بزرگی به این تیم باشد. استقلال در خط حمله نفرات خوبی در اختیار دارد، اما در دفاع می‌تواند با مشکل مواجه شود.

مهرانپور در پایان اظهار داشت: امیدوارم استقلال امسال نتیجه بگیرد و مزد زحمات تماشاگرانی که طی یکی دو سال اخیر سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند، به آنها داده شود تا خوشحال شوند. همچنین امیدوارم مدیرعامل باشگاه فردی فوتبالی باشد که بتواند تصمیم‌های درست و فنی اتخاذ کند.