دهقان: در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیت شیطانی آمریکا در مقابل ایران افشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، حسین دهقان در نشست سراسری مدیران بنیاد مستضعفان ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و شهیدان رجایی و باهنر و تبریک به مناسبت هفته دولت به فصل جدید و رویکرد متفاوت بنیاد در ارائه خدمات اجتماعی به مناطق محروم اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه علی‌رغم تمامی چالش‌ها، در بسیاری از بخش‌ها از ریل تولید خارج نشدیم و در حوزه تولید سیمان و فولاد و روان کارها به رقم تمام مشکلات موجود از میدان خارج نشده و تولید بدون توقف را عملیاتی کردیم.

وی افزود: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یک شخصیت، هویت، کلام و بیان واحد است که باید همه زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های بنیاد زیر این چتر تعریف شوند.

دهقان تاکید کرد: هیچکس حق ندارد از بنیاد برای شخصیت فردی و برندسازی خود هزینه کند و برندسازی شخصی ذیل نام بنیاد ممنوع است. همچنین هیچکس نباید منابع بنیاد را برای جلب رضایت و کسب امتیاز نهادها و افراد خاص صرف کند و باید با همه توان از حریم بنیاد دفاع کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر تحقق گام دوم تحول بنیاد گفت: اجرایی سازی و تحقق مرکز رشد و توسعه مدیریت یکی از الزامات پیاده سازی گام دوم تحول بنیاد مستضعفان است تا با تربیت و تقویت مدیران در تراز بنیاد، زمینه‌ای برای در رأس قرار گرفتن مدیران شایسته را فراهم کنیم.

دهقان ادامه داد: موثرسازی خدمات یکی دیگر از الزامات تحقق گام دوم تحول بنیاد است. ما باید بتوانیم از محل تولید ثروت و ارزش، خدمات بیشتری را به مستضعفان و مردم ارائه دهیم نه از محل فروش دارایی و املاک.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: امروز روشن شده که خمیرمایه و جوهره انقلاب اسلامی باعث دشمنی تمام عیار نظام سلطه با ما است چراکه جمهوری اسلامی، یک نه بزرگ به نظام سلطه، بی عدالتی و استکبار و استبداد جهانی بود و بر همین اساس از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، آمریکا و نظام غرب لحظه‌ای در مقابله با نظام اسلامی توقف نداشتند.

وی اضافه کرد: البته جمهوری اسلامی نیز نشان داده که عزم و اراده و توان دفاع از خود را در برابر هجمه‌ها و تهدیدات دارد و حتی مردم کشور نشان دادند که حاضرند در این مسیر از جان و مال خود نیز بگذرند.

دهقان با بیان اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، نیت شیطانی آمریکا در مقابل نظام جمهوری اسلامی افشا شد، افزود: آنها می‌خواستند تمام توان نظامی و موشکی ایران را از بین ببرند و همه آنچه مربوط به انرژی هسته‌ای در ایران است را نابود کنند و این حداقل خواسته آمریکا بود.

وی با بیان اینکه به واسطه تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و البته پای کار بودن ملت ایران، دشمنان در براندازی نظام ناکام ماندند، افزود: جمهوری اسلامی ایران نشان داد که بیدی نیست که با این بادها بلرزد. چراکه استحکام نظام و انسجام و وحدت مردم به گونه‌ای است که در دفاع از نظام، امنیت و جغرافیای کشور، همگان فارغ از گرایش سیاسی، از تمامیت ایران و نظام دفاع کردند.

دهقان گفت: این مقطع تاریخی، یک پیام بزرگ برای دشمنان نظام داشت زیرا وحدت انسانی حول دفاع از ایران شکل گرفت و نظام در سایه این وحدت مورد حمایت ملت ایران قرار گرفت.

وی ادامه داد: همه مردم به رهبری و نظام باور دارند و دهه هفتادی و هشتادی‌هایی که به عنوان نسل z از آنها یاد می‌شد، در روزهای جنگ نشان دادند که با ایران و نظام هستند و این دستاورد بسیار بزرگی است.

وی خاطرنشان کرد: این ۱۲ روز نقطه عطف تاریخی برای بازبینی، بازنگری، تجدید نظر، اصلاح و بازآفرینی تمامی عناصر نظام است که اگر ما از آن درس بگیریم خود را برای همیشه تاریخ بیمه کرده‌ایم.

دهقان یاد آور شد: این در حالی است که اگر خدای نکرده در این جنگ کمترین عقب نشینی می‌کردیم به این معنا بود که گام‌های بعدی را باید خیلی سریع برمی‌داشتیم. لذا یک فرصت طلایی برای همه کسانی که در این نظام نقش دارند در هر حوزه و سطحی فراهم شد تا نقش و کارکرد خود را مجدداً بررسی و بیش از پیش به مردم خدمت کنند.

دهقان افزود: بنیاد می‌تواند نقش امیدآفرینی در کشور داشته باشید و هرچه بیشتر دایره خود را در تحت پوشش قرار دادن اقشار ضعیف جامعه گسترش دهد و در این مسیر می‌توانیم برای جامعه خلق امید کنیم.

دهقان با بیان اینکه باید به دنبال اقدامات مؤثر و پایدار و البته زودبازده باشیم، افزود: امروز ما یک وظیفه فوق سازمانی داریم تا در گلوگاه مشکلات جدی کشور، با الگوسازی و مدل‌سازی، به حل مشکلات بپردازیم. لذا ما باید یک ماتریس تهیه کنیم که فعالیت حوزه عملکردی و فعالیت بنیاد را در مقیاس ملی و تأثیرگذار و با تاکید بر شاخص‌های اصلی بنیاد تعریف کنیم.