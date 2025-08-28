حل مشکل بیکاری بزرگترین مطالبه مردم کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر که با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، موضوع اشتغال و سرمایهگذاری به عنوان مهمترین دغدغه مردم کرمانشاه مورد تأکید قرار گرفت.
فضلالله رنجبر در این نشست ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان خدمت، از جمله شهیدان رجایی، باهنر و آیتالله رئیسی، حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه را به استان کرمانشاه تبریک گفت و اظهار داشت: کرمانشاه استانی با ظرفیتهای عظیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است اما متأسفانه به دلیل عدم سرمایهگذاریهای لازم در سالهای گذشته، امروز خانوادههای بسیاری با مشکل چندین نفر بیکار در یک خانه روبهرو هستند و اشتغال مهمترین مطالبه مردم است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مکاتبات متعدد خود با رئیسجمهور و وزرای مربوطه، خواستار تشکیل یک کمیته ویژه اشتغال برای کرمانشاه شد و گفت: این کمیته باید با مسئولیت اجرایی رئیسجمهور و دبیرخانه شورای عالی اشتغال تشکیل شود تا به صورت علمی و تخصصی وضعیت کرمانشاه بررسی شود و راهکارهای عملیاتی برای حل معضل بیکاری ارائه گردد.
رنجبر با قدردانی از گزارش استاندار کرمانشاه، تصریح کرد: با وجود تلاشهای شبانهروزی استاندار و مدیران استان، واقعیت این است که وضعیت بیکاری در کرمانشاه هنوز بهبود جدی نیافته و نیازمند نگاه ویژه دولت هستیم. امروز سفر وزیر تعاون به کرمانشاه نشان داد که تصمیمات عملیاتی و بررسیهای میدانی میتواند مسیر جدیدی را برای رفع مشکلات باز کند.
نماینده مردم کرمانشاه در ادامه به ظرفیتهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: پروژههایی همچون کارخانه اسیدسیتریک و کاغذسازی غرب کشور میتوانند اشتغال قابل توجهی ایجاد کنند، اما نیازمند حمایتهای ویژه و مشوقهای سرمایهگذاری هستند. وزارت تعاون باید در این زمینه بستههای حمایتی مشخصی را تعریف کند.
وی همچنین خواستار تکمیل پروژههای نیمهتمام فنی و حرفهای شد و گفت: این پروژهها به دلیل کمبود اعتبار متوقف ماندهاند در حالیکه آموزشهای مهارتی پیشرفته میتواند در راستای سیاستهای دولت برای اشتغالآفرینی بسیار مؤثر باشد.
رنجبر در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات بازنشستگان و لزوم ایجاد خانه امید در شمال شهر کرمانشاه اشاره کرد و افزود: کرمانشاه با جمعیت قابل توجه بازنشستگان هنوز فاقد خانه امید در برخی مناطق است. انتظار داریم با همکاری شهرداری و وزارت تعاون این مطالبه مهم نیز برآورده شود.
وی همچنین خواستار توجه ویژه دولت به حقوق مناطق جنگی و رفاهیات بازنشستگان شد و گفت: مناطق جنگی همیشه مورد درخواست ما بوده و لازم است صندوق بازنشستگی کشوری نگاه عادلانهای به این مسئله داشته باشد. علاوه بر آن، در بودجه ۱۴۰۵ باید حمایتهای ویژهای برای معیشت مردم و رفاهیات بازنشستگان در نظر گرفته شود.
نماینده مردم کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه «اشتغال و معیشت مردم اولویت اصلی استان است»، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با جدیت پیگیر مصوبات سفر اخیر به کرمانشاه باشد و افزود: به عنوان نماینده مردم از دولت میخواهم با تدبیر و نگاهی ویژه به کرمانشاه کمک کند تا در حوزه سرمایهگذاری و حل مشکلات معیشتی مردم گامهای اساسی برداشته شود.
