به گزارش خبرنگار مهر، فضلالله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با تشکلهای کارفرمایی و اصناف که با حضور مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مسئولان کشوری و استانی، سفر رئیس سازمان تأمین اجتماعی به کرمانشاه را فرصتی مهم برای گرهگشایی از مشکلات تولید، اشتغال و خدمات بیمهای استان عنوان کرد.
رنجبر در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت این نشست گفت: امروز شاهد مجاهدت و تلاش کارفرمایان و فعالان عرصه تولید هستیم و باید با همکاری و همدلی زمینه توسعه و رفع موانع اشتغال را فراهم کنیم. این دیدار میتواند منشأ تصمیمات مهمی برای کمک به تولید و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد.
وی با بیان اینکه سال جاری به نام سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است، افزود: برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال باید نگاه جدی به تولید داشت. رها کردن جبهه تولید به حال خود خسارتبار است و نباید واحدهای تولیدی را در مواجهه با بحرانهای احتمالی، از جمله قطعی برق و گاز در زمستان، تنها گذاشت. برنامهریزی دقیق و حمایتهای عملی از تولیدکنندگان، تنها راه عبور از مشکلات موجود است.
نماینده مردم کرمانشاه با تأکید بر لزوم حمایتهای عملی از فعالان اقتصادی گفت: حمایتهای واقعی زمانی شکل میگیرد که به درخواستهای قانونی کارفرمایان و صنعتگران توجه شود و نسخهای کاربردی برای حل مشکلات آنان ارائه گردد. ما در مجلس آماده همکاری هستیم تا برخی مقررات سختگیرانه اصلاح و بستر کار برای تولیدکنندگان فراهم شود.
رنجبر در ادامه پیشنهاد تشکیل ویزای مشترک کاری و اتاقهای فکر با مشارکت کارفرمایان و نیروهای کارگری را مطرح کرد و افزود: با تشکیل این اتاقهای فکر و همفکری نمایندگان کارفرمایان و کارگران میتوان بخشی از قوانین و مقررات را اصلاح و مشکلات را به صورت مشترک برطرف کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص کرمانشاه گفت: این استان با وجود همه ظرفیتها و توانمندیها، نیازمند نگاهی ویژه و توجهی خاص از سوی مسئولان ملی است. این سفر هرچند یکروزه است اما میتواند دستاوردهای مهمی برای مردم استان داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه سخنان خود به برخی مطالبات حوزه درمان پرداخت و اظهار داشت: بیمارستان حضرت معصومه زمین آماده و مجوزهای لازم را دریافت کرده اما همچنان نیازمند همراهی و حمایت برای تجهیز و تکمیل است. همچنین درمانگاه تخصصی در کرمانشاه وجود ندارد و انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی با دستور ویژه نسبت به راهاندازی آن اقدام کند.
رنجبر با اشاره به وعده اختصاص دستگاه امآرآی به بیمارستانهای تأمین اجتماعی استان گفت: پارسال دستور اختصاص این دستگاه صادر شد و امید است در این سفر با پیگیریهای رئیس سازمان تأمین اجتماعی این پروژه هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد تا اقشار ضعیف و مستمریبگیران از خدمات آن بهرهمند شوند.
وی همچنین از اقدامات انجامشده برای راهاندازی اورژانس بیمارستان شهدای کرمانشاه قدردانی کرد و خواستار تسریع در تکمیل تجهیزات و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این مرکز درمانی شد.
رنجبر به مشکلات کانونهای بازنشستگان نیز اشاره کرد و افزود: این کانونها در شهرستانهای استان با کمبود فضا مواجه هستند و لازم است فرمانداران با دستور استاندار، مکان مناسبی حتی در حد یک اتاق در اختیار آنان قرار دهند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم توجه به احکام مناطق جنگی برای بازنشستگان و اجرای بیمههای تکمیلی گفت: درخواست جامعه بازنشستگان این است که این مسائل با حمایتهای قانونی و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی و استانداری پیگیری و عملیاتی شود تا گرهای از مشکلات این قشر شریف و زحمتکش گشوده شود.
نماینده مردم کرمانشاه ضمن تشکر از همکاریهای مصطفی سالاری، منوچهر حبیبی و سایر مسئولان تأمین اجتماعی اظهار امیدواری کرد که این نشست منجر به تصمیمات عملی و ماندگار برای بهبود وضعیت تولید، اشتغال، درمان و معیشت مردم استان کرمانشاه شود.
