به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه پیشگیری از جرایم و ارتقای آگاهیهای حقوقی اظهار داشت: امروز قوه قضائیه مسیر تازهای را در پیش گرفته که به جای واکنش پس از وقوع جرم، بر اقدامات آگاهساز و آموزشمحور پیش از ارتکاب جرم تمرکز دارد.
وی تصریح کرد: این تفاهمنامه میتواند بستری برای تحقق چنین رویکردی در جزیره خارگ فراهم سازد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با اشاره به موقعیت راهبردی خارگ در حوزه انرژی و ویژگیهای خاص جمعیتی آن افزود: این منطقه بیش از هر نقطهای نیازمند اجرای طرحهای آموزشی و آگاهیبخش است.
به گفته وی، برگزاری کارگاههای آموزشی، اجرای برنامههای اطلاعرسانی عمومی و ارتقای سطح شناخت شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف قانونی، از مهمترین محورهای این توافق خواهد بود.
مهرانگیز با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق شهروندی و کاهش آسیبهای اجتماعی در گرو آموزش و آگاهی است، گفت: هر اندازه جامعه نسبت به حقوق خود و قوانین آشناتر باشد، مداخلات قضائی کمتر میشود و این همان گام بازدارندهای است که میتواند چرخه وقوع جرم را متوقف کند.
وی خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه نمادی از همگرایی میان دادگستری و مدیریت عملیات عمومی خارگ است و میتواند الگویی برای پیوند اقدامات قضائی و اجرایی در راستای ارتقای نظم اجتماعی، عدالت خدماتی و تقویت اعتماد عمومی به شمار آید.
