به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرکز رشد و نوآوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: اولویت اصلی ما حفظ و توانمندسازی نیروی انسانی پژوهشی است، باید نیروی انسانی پژوهشگر را بهصورت مالی و معنوی تشویق کنیم.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور، باید بودجه پژوهشی به سرعت به محققان تخصیص یابد تا از مهاجرت آنان جلوگیری شود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به برنامههای آینده گفت: قصد داریم با حمایت وزیر بهداشت، بودجه پژوهشی را بهصورت عادلانه توزیع کنیم و مشکل پرداختهای معوقه پژوهشگران را حل کنیم.
آخوندزاده با بیان اینکه پژوهش سریعترین راه برای توسعه کشور است خاطرنشان کرد: ۱۵۰ میلیارد ریال بودجه پژوهشی به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای ارتقا و تشویق پژوهشگران اختصاص میدهیم.
