آتش سوزی کولر گازی علت حریق در ولیعصر تبریز

سیامک نوروزی مسئول امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این حادثه بر اثر آتش سوزی کولر گازی طبقه اول ساختمانی در رودکی تبریز رخ داده بود که حضور آتش نشانی در دقایق آغازین سرایت حریق به طبقه اول ساختمان بود که با اقدامات مؤثر، مانع از پیشروی حریق به داخل واحد مسکونی شد.

وی افزود: به دنبال شدت یافتن این آتش سوزی کولر گازی، مقداری از ضایعات انباشته شده در حیاط نیز طعمه حریق شده بودند که بر میزان آتش سوزی و دود این حادثه افزود.

نوروزی گفت: این آتش سوزی پس از دقایقی از حضور آتش نشانی، مهار و بر اساس بررسی‌های اولیه، این آتش سوزی بر اثر اتصال جریان برق کولر گازی رخ داده بود.