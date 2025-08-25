رضا جان فشان نوبری عصر روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام وقوع این حادثه و مهار آتش سوزی گفت: این آتش سوزی عصر روز دوشنبه در یک باب کارگاه کفاشی که در داخل حیاط کوچه مجتهدی لر تبریز قرار داشت، رخ داده بود که چندین باب مغازه نیز در مجاورت آن قرار داشت.

وی افزود: به دنبال گزارش وقوع این حادثه، دو ایستگاه عملیاتی به محل حادثه اعزام و شاهد آتش سوزی این کارگاه شدند که اقدامات اطفا حریق از سوی افراد حاضر با استفاده از چندین دستگاه خاموش کننده دستی مؤثر واقع نشده بود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز به تشریح عملیات اطفا حریق این حادثه پرداخت و گفت: با آبرسانی سریع به محل حادثه، آتش نشانان موفق به مهار این آتش سوزی و پیشگیری از سرایت حریق به سایر مغازه‌های مجاور داخل حیاط کفاشی شدند.

جان فشان نوبری افزود: این حادثه به دنبال سرایت حریق از اجاق گاز در داخل کارگاه رخ داده بود.