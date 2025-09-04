  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷

۳۰۰ راس گوسفند در ورزقان در آتش سوختند

۳۰۰ راس گوسفند در ورزقان در آتش سوختند

ورزقان- بر اثر آتش سوزی ۳۰۰ راس گوسفند در شهرستان ورزقان سوختند.

