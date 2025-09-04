https://mehrnews.com/x38Wvx ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷ کد خبر 6579892 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷ ۳۰۰ راس گوسفند در ورزقان در آتش سوختند ورزقان- بر اثر آتش سوزی ۳۰۰ راس گوسفند در شهرستان ورزقان سوختند. دریافت 8 MB کد خبر 6579892 کپی شد مطالب مرتبط آتش سوزی کولر گازی علت حریق در ولیعصر تبریز آتشسوزی درختان در حوالی روستای «کوخالو» تیکمهداش مهار شد آتش سوزی ساختمان در فلکه رودکی ولیعصر تبریز آتشسوزی در تبریز بر اثر «اتصالی برق» پس از وصل مجدد برچسبها شهرستان ورزقان ورزقان آتش سوزی
